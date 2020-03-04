В Украине уже сегодня появился новый премьер-министр - Денис Шмыгаль. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский на вчерашнем заседании фракции "Слуга народа". А сегодня, 4 марта, ее утвердила Верховная Рада.

Это первый галичанин-премьер в истории независимой Украины.

С одной стороны Шмыгаль, как и Гончарук - личность не слишком известная. Что, видимо, и обусловило поддержку президента, которому нужен премьер-исполнитель, а не политик.

С другой стороны, этот менеджер имеет больше управленческого опыта, чем выходец из грантовой тусовки Гончарук. Работал он и в финансовом, и в реальном секторе экономики: например, руководил электростанцей. Кроме того, долгое время был чиновником во Львовской областной администрации и заместителем Львовской областной налоговой (правда, это может рассматриваться как и минус - последняя позиция весьма коррупционная).

Правда, его бэкграунд в энергетике связан компанией Рината Ахметова ДТЭК. Что дало повод говорить о вхождении "людей Ахметова" в Кабмин. Тем более, что среди предложенных Зеленским кандидатур (их полный список здесь) есть еще несколько человек, связанных с олигархом.

Одновременно Дениса Шмыгаля называют креатурой главы Офиса президента Андрея Ермака, а также теневых кураторов западноукраинских таможен - Ильи Павлюка и Сергеем Бадяком.

"Страна" разбиралась, чем известен без пяти минут премьер и как он попал в политику.

Официальная биография Дениса Шмыгаля

Денис Шмыгаль родился во Львове в 1975 году. Закончил "Львовскую политехнику" по специальности - менеджер машиностроения, инженер-экономист. Кандидат экономических наук.

После вуза более шести лет проработал бухгалтером - от рядового до главного. В 2005 году - первая серьезная должность: главный финансист и директор по экономическому развитию Львовского автобусного завода.

Далее идут директорские должности в ряде частных компаний, которые в основном занимались управлением недвижимостью.

В 2009 году Шмыгаль начинает идти по чиновничьей лестнице. Он становится помощником львовского губернатора Николая Кмитя, а потом - начальником главного управления экономики всей ОГА. Где и работает до 2013 года.

Уволился Шмыгаль из ОГА только в 2014 году. То есть он проработал и при ставленниках Ющенко, и при назначенцах Януковича на губернаторском посту.

После ухода из обладминистрации ненадолго становится помощником депутата от "Удара" Романа Чернеги. Но потом опять во власть: становится замначальника областного отделения Миндоходов. То есть налоговой, что весьма "жирно" по коррупционным меркам.

Но и там задерживается только на год. И уходит в бизнес. Сначала - вице-президентом завода "Львовхолод", потом, в 2017 году - замгенерального директора местного филиала ахметовской ДТЭК. Там он работает два года, став по итогу директором Бурштынской ТЭС и занимая руководящие позиции в управляющей компании.

В августе 2019 года Зеленский назначает Шмыгаля губернатором Ивано-Франковской области. А в феврале 2020-го - министром общин и территорий вместо Алены Бабак, а также вице-премьером.

То есть трамплин на премьерство был заложен еще тогда.

Декларация чиновника

На сайте НАЗК пока есть только декларция, которую Денис Шмыгаль подавал, когда собирался стать ивано-франковским губернатором.

На супругу Шмыгаля Екатерину записан дом во Львове на 216 квадратных метров и на нее же - два земельных участка и нежилые строения. Также у супругов есть земля в селе Хоросница под Львовом.

Также на супругу записан Land Rover 2016 года выпуска. У самого будущего премьера автомобиля в декларации за 2018 год нет. Но при этом на него записан гараж.

Зарплата Дениса Шмыгаля в ДТЭК совокупно за 2018 год составила три с половиной миллиона гривен - то есть получал он у Ахметова почти по 300 тысяч в месяц.

Семья Шмыгалей задекларировала 115 тысяч долларов налички, при этом в банке хранили только 12 тысяч гривен.

В декаларации также указаны две дочери будущего премьера - Анна и София.

Как Шмыгаль оказался у власти

Как видим по трудовой биографии, будущий премьер достаточно аполитичен и работал при всех властях, а при Януковиче был даже зачислен в президентский кадровый резерв.

Кстати, именно из-за этого у Шмыгаля были проблемы во Львове с местными майдановцами.

"Определенный элемент публичности моя семья пережила еще в 2014 году. Тогда закончился Майдан, а я начал работать в фискальной службе. Там было все: публичные люстрации, видео-эфиры, домой журналисты приходили", - рассказыаал он в интервью "Укринформу".

После Майдана он пытался войти в Раду как самовыдвиженец, но и проиграл выборы, заняв последнее место на своем округе.

А в 2014 году Шмыгаль претендовал на пост главы Львовской области (и за него активно "топил" еще один львовянин в Кабмине Олег Немчинов).

Свое появление губрнатором в Ивано-Франковске, а не Львове Шмыгаль объяснил тем, что на тот момент уже работал в ДТЭК именно в этом регионе, поэтому и был назначен туда.

Интересно, что другим кандидатом на пост начальника Львовщины был Максим Козицкий - владелец солнечных электростанций на Львовщине и сын бизнес-партнера жены Шмыгаля, Екатерины, местного "нефтяного" короля Зиновия Козицкого, под которым находятся нефтегазовые месторождения во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Козицкий львовским губернатором все-таки стал, но не летом, а этой зимой.

Так или иначе, интересен сам факт, что Шмыгаль завязан на влиятельные круги бизнесменов этого региона. Причем не только на энергетиков, которые прослеживаются не только по линии Козицкого, но и по линии Ахметова.

Приписывают Шмыгалю и связь с таможенными "королями" - львовянином Сергеем Бадяком по прозвищу "Дипломат" и черновчанином Ильей Павлюком, другом президента Зеленского. Эту информацию публиковали местные СМИ.

Правда, сам Шмыгаль в интервью львовским СМИ говорил, что не знаком с Павлюком. "Не знаю такого человека, и никто мне не представлялся как человек Павлюка. Мне этот вопрос уже задавали, что где-то было такое обвинение, я сразу говорил: такого человека не знаю. И до сих пор ничего не изменилось - я с Павлюком так и не познакомился".

Но знакомство с Бадяком не отрицал. Говорил, что знает его с 2013 года, как "основателя единственного успешно-действующего частного индустриально-логистического парка в Городище на Львовщине".

Что же до связей с Ахметовым, то Шмыгаль говорил, что лично с ним не знаком и видел акционера только по телевизору.

"Я с Ринатом Леонидовичем не знаком лично. В компании ДТЭК и, в частности в Бурштынскую ТЭС, руководителем которой я был два последних года, я попал по открытому конкурсу. Акционера ДТЭК я видел только по телевизору", - говорил чиновник в одном из интервью.

Что Шмыгаль заявил перед премьерством

Перед голосованием за свою кандидатуру Денис Шмыгаль сказал короткую речь.

Заявил о программе "Большое строительство", которая позволит перезапустить экономику. Пообещал инициировать дискуссию "о местонахождении Украины на экономической карте мира". Несколько раз повторил о децентрализации, которой будет заниматься.

"Нужно усилить экономический блок. Мы слышали о реформах налоговой и таможни, но не увидели этого на поступлениях в бюджет", - сказал Шмыгаль.

Также он заявил, что нужна комплексная программа по противодействю коронавирусу. Перечислил и главные проблемы Украины - тарифы, энергетика, падение производства.

Предложил пересмотреть бюджет на 2020 год. Увеличить пенсии и уменьшить зарплаты министров и членов наблюдательных советов. Сказал, что будет гасить долги шахтерам.

В целом очень неконкреная и расплывчатая речь. В дальнейшем, на уточняющие вопросы депутатов конкретики тоже не прозвучало. Шмыгаль ссылался на программу правительства, которая скоро будет представлена.

Единственное, что прозвучало довольно конкретно - это осуждение чрезмерного укрепления курса гривны, которое плохо сказалась на экономических показателях страны.

Судя по первым словам премьера - это максимально осторожный человек, который либо не хочет раскрывать карты, либо пока не знает плана своих дальнейших действий.

То есть пока Денис Шмыгаль - еще больший "мистер Икс", чем был на момент назначения Гончарук.

Как во Львове реагируют на назначение земляка премьером

Отношение к Шмыгалю на Галичине - противоречивое.

Одни рады, что правительство может возглавить "своя людина", другие настроены скептически к назначению Шмыгаля, отчасти из-за его работы в компании Ахметова ДТЭК - короткое время он возглавлял Бурштынскую ТЭС.

В разговоре со "Страной" представители львовской элиты разделились в своих мнениях: одни отзываются о нем как "порядочном профессионале", другие считают "конъюнктурщиком и карьеристом", который пристраивался при всех властях - и при Ющенко, и при Януковиче, и теперь при Зе. Политологи, кстати, называют предлагаемый новый Кабмин правительством "технократов и профессиональных приспособленцев".

От Шмыгаля ждут также, что он перетянет во власть львовских друзей. Один из них - Олег Немчинов - уже стал кандидатом в министры Кабинета министров.

"Став министром, Шмыгаль уже забрал в Киев к себе в замы Василия Лозинского, который был замом губернатора Львовщины (тогда - Маркияна Мальского, друга Шмыгаля). Теперь вот перетянул Немчинова, с которым в 2000-х годах они оба вертелись во львовской ячейке Украинской народной партии Юрия Костенко. Тогда он стал депутатом УНП горсовета Винник (городок в пределах Львова), пытался стать депутатом облсовета от УНП, но не прошел, в отличие от Немчинова. Но с тех пор они поддерживают отношения, Немчинов постоянно его защищал в соцсетях", - говорит "Стране" один из львовских местных политиков, знакомый со Шмыгалем.

Немчинов действительно "топил" за Шмыгаля в соцсетях, публиковал у себя его посты и отмечал в публикациях, а однажды написал, что тот "имел мужество уйти до того, как тебя "попросят" и не на "публику". Шмыгаль, который долгое время возглавлял экономическое направление во Львовской обладминстрации, сам подал заявление об уходе при губернаторах времен Януковича - Михаиле Цимбалюке и Олеге Сало.

Впрочем, его работу в ОГА многие уже подзабыли и упрямо считают его "человеком Ахметова", с которым, по его словам, он сам лично даже не знаком, и оправдывается, что топ-менеджером компании ДТЭК стал через открытый конкурс. Но для многих львовян уже сам факт работы на Ахметова - "компромат", и когда пошли слухи, что Шмыгаль может стать губернатором, активисты даже призывали его бойкотировать.

"Вот неймется Ахметову захватить Львов вместе с Садовым, но думаю, что совместно не допустим ДТЕКовских менеджеров к руководству областью", - разгонял по Facebook призывы местный активист Иван Спринский.

Но даже лояльные к Шмыгалю львовяне в целом не ждут от него ничего прорывного в случае назначения премьером.

"Мне кажется, в этой ситуации его кандидатура слишком слабая", - полагает львовский политик, член "Батькивщины" Василий Илькив.

"Были уже львовяне во власти - не очень успешным было их "душу й тіло ми положим", - скептично настроен Юрий Губенив.

"Да, у Львова уже были Семерак, Гриневич, Кубив и Омелян в исполнительной власти. Теперь будет и у Ахметова свой премьер", - иронизирует Василий Чорний, близкий к порохоботам.

"Что, Богдана было мало? Он тоже львовянин, и что с того?", - добавляет известный медик и бывший депутат львовского горсовета Зиновий Гузар.

"Были наши львовяне при Ющенко, Юле, Порошенко, а теперь при Зе, а что в итоге? Хватает нашего министра здравоохранения Скалецкой, которая тоже львовянка, юрист, но не медик, которая сдуру не организовывает профилактики инфекционной заболеваемости населения, безопасности страны от угрозы коронавируса, не налаживает производство и закупку достаточного количества средств защиты органов дыхания, тест систем для диагностики, не готовит лечебные учреждения для надлежащего содержания таких инфекционных больных, а пошла сидеть с контактными людьми из Китая без средств защиты, поскольку она не боится вируса, от которого люди порой лишаются здоровья и жизни. "Маємо те, що маємо" - свои местные управляющие, львовянне, при всех президентах и правительствах. Только почему-то все хуже по уровню жизни и доступности услуг", - полагает львовский активист Александр Емельянов.