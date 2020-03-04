Экс-госсекретарь Министеррства молодежи и спорта Олег Немчинов войдет в состав будущего Кабмина.

Такое предложение вчера внес президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа". Немчинову прочат должность министра Кабмина (сейчас это место занимает Дмитрий Дубилет).

С будущим премьером Денисом Шмыгалем Немчинов знаком со времен работы в департаменте экономики Львовской ОГА. Именно Шмыгаль, как сообщают источники "Страны", и рекомендовал Немчинова.

Избрать Немчинова должны 4 марта, на внеочередном заседании Рады, которое состоится вечером. А пока расскажем, что известно об этом чиновнике.

Дед-герой и внук-депутат

Немчинов родился 1 мая 1977 года во Львове в семье героя Советского Союза Ивана Немчинова - это дед будущего министра. Он получил звезду Героя за взятие и оборону Букринского плацдарма под Киевом. Его артдивизион уничтожил 400 немцев и множество их техники. Также Иван Немчинов лично гранатой взорвал немецкий танк.

В общем дед героический. Внук тоже успел повоевать, о чем ниже. Хотя и пошел по стезе националистов.

С 1999 года Олег Немчинов был депутатом Львовского горсовета от правоцентристской "Украинской народной партии". Карьеру он совмещал с преподаванием во львовском ПТУ.

С 2003 по 2006 годы был помощником нардепов Юрия Костенко и Александра Гудымы. А с 2009 года был начальником управления промышленности Львовской ОГА.

На этой должности он и познакомился со Шмыгалем. И позже, когда тот пытался стать львовским губернатором - "топил" за него в соцсетях.

У Немчинова три высших образования - преподаватель географии, государственный управленец и юрист. С 2011 года преподавател во Львовском региональном институте госуправления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

"Многие удивлялись, как Немчинов смог сделать карьеру в националистическом Львове с такой биографией – русской фамилией и дедом-коммунистом, да еще и героем СССР. Казалось, бы "компромат".

На самом деле Немчинов всегда умел завязывать нужные контакты , держал нос по ветру и подчеркнуто придерживался патриотических взглядов. При этом он неоднократно упоминал деда в своих соцсетях, но поворачивал это в "духе времени" в свою пользу", - говорит нам один из знакомых Немчинова.

На странице Немчинова в Facebook за 2014 году, в разгар АТО, появилась такая запись:

"Мой дед Иван Николаевич, в 1941 начал войну командиром взвода полковой артиллерии 46 сд Западного фронта под Смоленском, завершил командиром 889 артиллерийского полка 337 сд. 27 армии, в Будапеште, был несколько раз ранен, за форсирование Днепра Букринском плацдарме получил высокое звание Героя Советского Союза. Всю войну для него - что с полковой 76-мм пушкой образца 1927 года, что с тремя дивизионами 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 - основным противником, несмотря на враждебную пехоту, оставались танки. Советская пропаганда рассказывала о сотнях и тысячах подбитых немецких танков, с 1943 года, они еще и получили кошачую персонификацию в лице "Тигров" и "Пантер", на самом деле большинство подбитых машин немецкие техники возвращали в строй, если они не были сожженны. Мой дед не подбивал ни "Тигров" нет "Пантер" (нет таких проверенных сведений), но "обычные" Pz III и Pz IV жег, за что и получил в 1943-м году звезду Героя.

Мне в страшном сне не могло присниться, что я буду в 2014 году рассматривать памятку по борьбе с "Тиграми" датированную 1943 годом, не из любопытства, а и как в свое время мой дед с практической стороны! Только теперь это не немецкий Pz VI "Тигр", а российский ГАЗ-2330 "Тигр"! Правда немцы в 1943-м не называли своих танкистов и панцергренадеров "самообороной", не стеснялись принадлежности к Рейху, а Гитлер не рассказывал иностранным журналистам, что "Тигр" может приобрести любой в "Военторге".

Служба в АТО

Служил в украинской армии. Является офицером Госпогранслужбы и участником Антитеррористической операции на Донбассе. В 2016-2017 годах был начальником Военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

Должность госсекретаря министерства молодежи и спорта Украины занял в 2017 году. В 2019 году был выведен из штата из-за слияния этого ведомства с Минкультом.

Хобби и семья

В послужном списке Немчинова - должность главы Федерации легкой атлетики Львовской области и Севастополя. Видимо, на этом багаже он и стал госсекретарем в Минмолодежи и спорта.

Женат на Оксане Стецюк. Супруга - доцент, кандидат географических наук, преподает во Львовском национальном университете. Вместе с женой воспитывает 2-летнего сына.

Декларация Немчинова

В декларации за 2017 год Немчинов указывал, что владеет квартирой и дачей во Львове, также у него есть два земельных участка во Львовской области и аренда жилого дома в Донецкой области. В Киеве он снимал квартиру. На мать чиновника также записана одна квартира и земучасток. Супруга Немчинова также владеет земельным участком во Львовской области.

У чиновника есть два автомобиля: ЗАЗ 1979 года выпуска и узбекский автомобиль Ravon R4 2017 года выпуска за 298 тыс. гривен. (около $11 тыс.). На счету в банке госсекретарь хранил 9 тысяч евро и 4 тысячи долларов. И еще 60 тысяч гривен - наличными деньгами.

В министерстве молодежи и спорта в 2017 году он заработал 594 тысячи гривен. Как руководитель Военно-гражданской администрации Донецкой области получал 12 тысяч гривен, а зарплата из военчасти - 30 тысяч гривен. Еще около 11 тысяч Немчинов получил в госпредприятии "Производственно-сервисный центр во Львовской области".

Ранее "Страна" детально анализировала, как президент Украины Владимир Зеленский предложил нового премьера и министров на заседании фракции "Слуга народа".