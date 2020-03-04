После кадровой перестановки в Кабмине новым министром молодежи и спорта может стать Вадим Гутцайт. То есть министерство культуры, молодежи и спорта разделят на отдельные ведомства, как это было до 2019 года.

Фамилию Гутцайта назвал вчера на встрече фракции "Слуга народа" Владимир Зеленский. И сегодня его будут выносить на рассмотрение парламента.

48-летний Вадим Гутцайт - олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, президент федерации фехтования Украины. Получил золото в командном зачете в Барселоне в 1992 году. Тренировал украинскую сборную по фехтованию. В 2008 году украинская команда саблисток под его руководством завоевала золото на Олимпиаде в Пекине.

С 2018 года - возглавляет Департамент молодежи и спорта Киевской городской администрации.

Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" - № 81 в списке. Но на выборы в Верховную Раду в 2019 году идти отказался, объяснив это тем, что предпочитает работать с исполнительной, а не законодательной властью. Тогда он заявил, что, если президенту понадобится специалист, который может вывести спорт Украины на международный уровень, то он готов принять вызов.

Супруга - телеведущая Оксана Гутцайт с канала ICTV. Есть двое детей 2002 и 2010 года рождения.

Вадим Гутцайт с семьей. Фото: viva.ua

В его декларации квартира в Киеве (86,5 кв м), дачный дом в Киеве (195,5 кв м), гараж, два земельных участка в Киеве - 614 и 615 кв м.

У спортсмена-чиновника есть часы Breguet, его супруга задекларировала наручные часы Bvlgari, две пары сережек и обручальное кольцо. В автопарке у него Toyota Corolla 2017 года выпуска. На жену записан Lexus RX200T 2016 года. Также в декларации был Mercedes ML250, принадлежащий теще.

У Вадима Гутцайта есть своя доля в ООО "АСТРА РІЕЛТІ" и РЕНТ РІЕЛТІ".

Напомним, что "Страна" вела подробный онлайн с заседания фракции "Слуга народа", на котором присутствовал президент Владимир Зеленский и на котором предложили кандидатуры новых министров.