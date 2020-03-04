Министр образования и науки Анна Новосад, которая жаловалась на низкую зарплату, планирует подать в отставку с должности в связи со сменой правительства. Кандидатур на ее место пока нет.

Об этом информирует источник издания "Украинская правда".

Стоит отметить, что сама Новосад пока не комментирует эту информацию.

Также стало известно и о вероятной смене главы Министерства здравоохранения Зоряны Скалецкой. Источники сообщают, что на ее место может прийти министр времен Януковича и руководитель Центра детской кардиохирургии Илья Емец.

Напомним, что сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть перестановки в правительстве.

Так, вчера на заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский предложил сменить главу правительства и нескольких министров. "Страна" подробно рассказала о претендентах на кресла в Кабмине.