В Ровенской области священник подозревается в торговле оружием, которое было вывезено из зоны конфликта на Донбассе. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

По версии следствия, в течение 2015-2018 годов священнослужитель неоднократно выезжал в зону Операции объединенных сил с проповедями. Отмечается, что из зоны вооруженного конфликта на Донбассе святой отец возвращался с опасными "сувенирами", которые потом продавал знакомым.

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ утверждают, что священник оставлял оружейные закладки в подвалах многоэтажек и промышленных районах Ровно. Так он хотел избежать разоблачения.

"Правоохранителям удалось задокументировать продажу злоумышленником ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые он хотел получить более 40 тысяч гривен", - говорится в сообщении стражей порядка.

В рамках уголовного производства открытого подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины настоятелю храма сообщено о подозрении.

Напомним, что недавно на линии разграничения в Донецкой области пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти на неподконтрольную территорию японский меч. Катана, спрятанная в вещах, лежала у него в багажнике.

Также мы писали, что в Харькове на станции метро "Южный вокзал" сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили мужчину с рюкзаком, у которого потом обнаружили гранаты.