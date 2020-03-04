Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление о своей отставке в Верховную Раду.

Фото документа было опубликовано в Телеграм-канале депутата от фракции "Слуга народа" Александра Качуры.

Как сообщает корреспондент "Страны" в Раде прямо сейчас проходит заседание Комитета по вопросам местного самоуправления и государственной власти, там обсуждают проект постановления об увольнении Гончарука.

Фото: Александр Кочура в Телеграм - ПРАВДА КОЧУРЫ

Ранее о том, что премьер Гончарук написал соответствующее заявление рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, что вчера на экстренном заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский предложил сменить главу правительства и нескольких министров. "Страна" подробно рассказала, какие кандидатуры в Кабмин предложил глава государства.