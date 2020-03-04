В то время как Дональд Трамп стал триумфатором Супервторника, другой миллиардер, претендент на участие в президентской гонке от Демократической партии США Майкл Блумберг подумывает завершить свое участие в борьбе.

Об этом в среду, 4 марта, рассказали источники издания Associated Press.

В команде Блумберга недовольны слишком низкими результатами голосования. Он смог победить только в Американском Самоа.

В свою очередь конкурент миллиардера, бывший вице-президент США Джо Байден скорее всего получит большинство голосов в 11 штатах, в то время как его ближайший соперник, социал-демократ Берни Сандерс пока победил лишь в трех штатах.

Напомним, что "Страна" подробно писала о том, какие результаты может принести американцам Супервторник, и что он значит для грядущих президентских выборов.

Также мы писали, что американский актер и режиссер Клинт Иствуд считает, что лучшим президентом для США будет Майк Блумберг.