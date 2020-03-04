Первые случаи коронавируса за прошедшие сутки были зафиксированы в пяти странах, включая Украину.

Об этом стало известно из данных, опубликованных Центром системных исследований и инженерии при Университете Джона Хопкинса.

Сообщается, что по состоянию на утро среды, 4 марта, первые случаи коронавируса выявлены в Чили, Аргентине, Лихтенштейне, Гибралтаре и Украине.

Всего от опасного вируса во всем мире погибли 3 198 человека, зараженными считаются 93 158 человек.

Также стало известно о том, что в Италии за прошедшие сутки было зафиксировано 466 новых больных, 27 человек погибли. Всего в стране коронавирусом заражены 2 502 человека. В свою очередь в Испании Минздрав отчитался о 45 новых случаях заражения.

В Иране стало известно о 835 новых случаях инфицирования коронавирусом. В Японии Covid-19 заразились еще 19 человек. Также в Южной Корее власти порекомендовали гражданам оставаться дома, в то время как в стране зарегистрировано 5 328 инфицированных.

Напомним, что вчера сообщалось о первом случае коронавируса в Украине. Зараженным оказался украинец, который недавно вернулся из Италии. Его госпитализировали.

Также мы писали, что в Черновцах жену инфицированного коронавирусом мужчины забрали на обсервацию в больницу. Это случилось после протестов соседей семьи и примкнувших к ним горожан.