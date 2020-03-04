В американском штате Теннесси в результате двух мощных торнадо погибли не менее 25 человек. Спасатели продолжают поиск пострадавших.

Об этом, во вторник, 3 марта, рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям, передает Weather.com.

Сообщается, что ураганы обрушились на юго-востоке США в ночь на 3 марта. В свою очередь власти штата Нешвилл заявили об обрушении 48 зданий и 150 госпитализированных пострадавших.

Фото: Weather.com

Также в ведомстве заявили о повреждении многочисленных линий электропередач, из-за чего без света остались более 70 тысяч домохозяйств. Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на разрушительный катаклизм и объявил, что приедет в регион 6 марта.

Видео: YouTube/ Global News

Напомним, что в прошлом году тропический ураган Дориан на Багамах убил более двадцати человек, а многие дома оказались затоплены.

Также мы писали о том, что в феврале в Одессе разбушевался мощный ураган, из-за которого погибла женщина.