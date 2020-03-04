Накануне возможной отставки Кабмина Гончарука и генпрокурора Руслана Рябошапки, старый состав правительства еще успел подложить свинью и без того раздавленным "реформой" прокурорам - принять постановление о ликвидации старой кузницы прокурорских кадров - Национальной академии прокуратуры Украины, расположенной в Киеве на улице Мельникова, 81 Б.

Этот документ уже стал предметом насмешек в сети. Ведь, вместе с собственно постановлением о ликвидации, министры еще и утвердили перечень платных услуг, которые будет предоставлять новое учреждение под названием Тренинговый центр, среди которых такая экзотика для прокурорского вуза как - банно-прачечные услуги и химчистка.

О том, чем будут заниматься в Тренинговом центре кроме химчистки - пока информации нет.

Следы Луценко

Справедливости ради стоит напомнить, что уничтожать единственный профильный вуз, где будущих прокуроров готовили отставные прокурорские работники с большим практическим опытом (бывшие прокуроры областей и сотрудники Генпрокуратуры - Ред.) и выпускникам вручали дипломы с первыми погонами действующие генпрокуроры, начали еще при Юрии Луценко.

Тогда Академия лишилась права готовить магистров и ей оставили только ритуальные функции по повышению квалификации и подготовке кандидатов, претендующих на должность прокурора впервые.

То есть, фактически еще Луценко превратил вуз IV уровня аккредитации со своими спецсоветами, которые аттестовали кандидатов и докторов наук, в курсы повышения квалификации.

В этих же стенах заседала некогда грозная Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

Во главе такого "отреформированного" прокурорского вуза Луценко поставил ректора одного из вузов системы МВД - Михаила Лошицкого. Коллектив отнесся к такому назначению весьма враждебно.

Именно тогда, как свидетельствуют отдельные сотрудники вуза, начались странные дела с земельными участками Академии, где при генпрокурорстве Виктора Пшонки должны были построить новый инновационный корпус Академии и общежитие для студентов, с отдельными комнатами для каждого учащегося.

При "милицейском ректоре" Лошицком земельные участки передали застройщикам под строительство нескольких "свечек" за непонятные бонусы. Как говорят наши источники в Академии прокуратуры - еще во времена каденции в ГПУ Юрия Луценко - прокурорский вуз наводнили милицейские кадры и учебное заведение утратило львиную долю профессионального кадрового потенциала.

Последний гвоздь от Рябошапки

Однако при генпрокуроре Руслане Рябошапке от прокурорского вуза и вовсе решили избавиться.

О том, что Национальная академия будет упразднена было сказано вскользь еще в последних изменениях к профильному закону "О прокуратуре", вступивших в силу в сентябре прошлого года с приходом на Резницкую команды Рябошапки.

Тогда в законе прописали, что вместо прокурорской академии будет создан Тренинговый центр прокуроров. Однако, как мы узнали из собственных источников, близких к Академии, оставшийся после чисток "милицейского ректора" состав преподавателей надеялся, что это будет не ликвидация, а скорее преобразование, и они снова будут учить будущих прокуроров.

Однако переходный период для Академии оказался не стандартным.

До появления постановления Кабмина о банно-прачечных услугах, в помещениях Академии и вовсе снимали... полицейские сериалы.

Скриншоты сериала "Дільничний", который снимали в стенах Академии

А позже сотрудникам вуза объявили, что постоянного состава преподавателей в будущем Тренинговом центре не предусмотрено, а тренировать будут европейцы. За отдельную плату.

В бывшей прокурорской Академии грустно шутят, что "реформаторы" выкинут на помойку экспонаты и академического музея, где хранится настоящий рабочий стол генпрокурора СССР Романа Руденко, представлявшего обвинение на Нюрнбергском процессе.