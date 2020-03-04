В связи с резкой эскалацией на Ближнем Востоке Кремль предъявил Турции обвинения в нарушении договоренностей по Сирии и норм международного права.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, как передает Интерфакс.

Он уточнил, что Турция нарушила международное право, введя на территорию Сирии в Идлибскую зону группировку численностью около дивизии, а также не выполнила свои обязательства по созданию в Идлибе демилитаризованной зоны.

"...Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений" - никто на Западе не замечает", - сказал Конашенков.

Турецкая механизированная дивизия может насчитывать до 14 тысяч военнослужащих, до 250 танков и 300 других единиц бронетехники.

По словам Конашенкова, боевиков в Идлибской зоне деэскалации вытеснили на безопасное расстояние от города Алеппо и важной трассы М5 (связывает Дамаск и Алеппо). Также Конашенков напомнил, что подписание в 2018 году сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб приветствовали западные страны и ООН.

"При этом ключевой договоренностью соглашения и дополнительного меморандума были обязательства Анкары по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 км и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений", - заявил Конашенков.

По его словам, за это время "произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами", а атаки и массированные артобстрелы мирных населенных пунктов и российской авиабазы "Хмеймим" "из спорадических стали ежедневными".

Ранее "Страна" сообщала, что Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом и пообещала сбивать все самолеты.