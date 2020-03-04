Алексей Каспрук, мэр Черновцов, где появился первый зараженный коронавирусом Соvid-19 рассказал о ситуации в городе и о том, что у местных властей пока нет возможности обеспечить все население масками и термометрами.

Об этом он заявил во время видеообращения в Facebook.

Мэр поспешил успокоить горожан, что больной находится под строгим наблюдением врачей и других зараженных пока нет.

"Неприятная ситуация, жаль, что мы стали первым городом, в который пришла эта беда. Но в принципе это было прогнозируемо, у нас тут обширные связи с Румынией... Кто-то был недоволен, кто-то нет по этой женщине (жена заболевшего - Ред.), ее поместили в больницу...

Ситуация на контроле и в ОГА, и в городском совете, мы ежедневно по несколько раз будем проводить плановые совещания и пока оснований вводить чрезвычайное положение нет, хотя по закону мы могли бы это сделать...", - сказал Каспрук.

Самая большая проблема та, что наиболее популярные средства - маски, биохалаты, электронные термометры — они разобраны, раскуплены и остались в небольших количествах", - добавил мэр.

Он также повторил совет врачей, что маски не являются эффективным способом борьбы с коронавирусом.

"На сегодняшний день единодушно совет всех врачей - маски они не эффективны против коронавируса. Маску должна носить больной, врач, который с больным контактирует, и желательно носить маски тем пациентам, которые посещают учреждения здравоохранения. Надевать всем маски повально причины нет, и, реально говоря - возможности не имеем всех обеспечить", - рассказал Каспрук.

Видео: facebook.com/oleksii.kaspruk

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