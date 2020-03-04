Джо Байден борется за выдвижение стать кандидатом от демократов на пост президента США, фото: joebiden.com

Вчера, 3 марта, в США прошел Супервторник, и теперь там, в 14 штатах, заканчивается подсчет голосов по выдвижению делегатов на национальный съезд партий, которые и поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах-2020.

У демократов Супервторник выигрывает Джо Байден, а его главный конкурент Берни Сандерс в трех. Еще в трех штатах идет подсчет голосов, как передает СNN

Итак, вот где выиграл бывший вице-президент Джо Байден

Алабама 
Вирджиния 
Северная Каролина 
Оклахома 
Теннесси 
Арканзас 
Миннесота 
Массачусетс 

Берни Сандерс победил тут

Вермонт 
Колорад 
Юта 
Техас - идет подсчет,
Мэн - идет подсчет,
Калифорния- идет подсчет.

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг одержал победу в Американском Самоа.

Следующий Супервторник пройдет в США 10 марта в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон.

Ранее "Страна" сообщала, что выбывший из президентской гонки кандидат-гей Буттиджич поддержит Байдена против Трампа.

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