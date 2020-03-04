Байден выиграл праймериз в девяти штатах, Сандерс в трех. Еще в трех считают голоса
Вчера, 3 марта, в США прошел Супервторник, и теперь там, в 14 штатах, заканчивается подсчет голосов по выдвижению делегатов на национальный съезд партий, которые и поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах-2020.
У демократов Супервторник выигрывает Джо Байден, а его главный конкурент Берни Сандерс в трех. Еще в трех штатах идет подсчет голосов, как передает СNN
Итак, вот где выиграл бывший вице-президент Джо Байден
Алабама
Вирджиния
Северная Каролина
Оклахома
Теннесси
Арканзас
Миннесота
Массачусетс
Берни Сандерс победил тут
Вермонт
Колорад
Юта
Техас - идет подсчет,
Мэн - идет подсчет,
Калифорния- идет подсчет.
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг одержал победу в Американском Самоа.
Следующий Супервторник пройдет в США 10 марта в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон.
Ранее "Страна" сообщала, что выбывший из президентской гонки кандидат-гей Буттиджич поддержит Байдена против Трампа.