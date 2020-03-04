Вчера, 3 марта, в США прошел Супервторник, и теперь там, в 14 штатах, заканчивается подсчет голосов по выдвижению делегатов на национальный съезд партий, которые и поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах-2020.

У демократов Супервторник выигрывает Джо Байден, а его главный конкурент Берни Сандерс в трех. Еще в трех штатах идет подсчет голосов, как передает СNN

Итак, вот где выиграл бывший вице-президент Джо Байден

Алабама

Вирджиния

Северная Каролина

Оклахома

Теннесси

Арканзас

Миннесота

Массачусетс

Берни Сандерс победил тут

Вермонт

Колорад

Юта

Техас - идет подсчет,

Мэн - идет подсчет,

Калифорния- идет подсчет.

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг одержал победу в Американском Самоа.

Следующий Супервторник пройдет в США 10 марта в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон.

Ранее "Страна" сообщала, что выбывший из президентской гонки кандидат-гей Буттиджич поддержит Байдена против Трампа.