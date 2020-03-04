Ученые многих стран мира сейчас ведут разработку вакцины против смертельно опасного коронавируса Covid-19, но пока безуспешно. Вирус стремительно расползается по всей планете и уже добрался до Украины, вызвав панику в Черновцах.

Итак, по состоянию на 00:00 часов по китайскому времени вторника 4 марта, (19:00, 3 марта, по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 90 988 человек, умерло уже 3 150 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Последние данные по Китаю: 80 422 подтвержденных случая; 2 984 смерти (в том числе 2 в Гонконге и 1 на Тайване), 47 260 человек выздоровело. За пределами Китая отмечено не менее 10 566 подтвержденных случаев заражения, и около 166 смертей", - уверяют чиновники от медицины.

Ранее "Страна" рассказала о 5 методах, которые помогут защитить себя от коронавируса и уже доказали свою эффективность в других странах.