Президент США Дональд Трамп сейчас переживает минуты триумфа. Он выиграл Супервторник у республиканцев - победил на первичных выборах в девяти штатах и публично поблагодарил каждый в отдельности.

Это - Алабама, Арканзас, Вермонт, Колорадо, Массачусетс, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси и Техас.

После этого президент Трамп не удержался от очередной шпильки в адрес своих конкурентов. Он написал написал в Twitter едкую фразу: "Но они действительно знали, кто победит".

Также он посвятил еще одно послание своему оппоненту Майклу Блумбергу, которого назвал "самым большим неудачником этого вторника".

«Его "политические» консультанты его прокатили. Около $700 млн смыло с лица земли, именно поэтому он получил псевдоним Мини-Майк и полное разрушение своей репутации", - написал Трамп.

Трамп не обделил вниманием и другого кандидата на пост президента Элизабет Уоррен. Он назвал ее второй после Блумберга неудачницей дня и посоветовал "сесть и выпить холодного пива с мужем".

Напомним, вчера 3 марта в США прошел так называемый супервторник. В этот день первичные выборы ("праймериз") проводились в 14 штатах и в Американском Самоа - заморской территории США. На них выбирались делегаты, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах-2020.

Ранее "Страна" сообщала, что выбывший из президентской гонки кандидат-гей Буттиджич поддержит Байдена против Трампа.