На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта депутаты вряд ли определятся с кандидатурами на посты глав некоторых министерств. Поэтому могут быть назначены исполняющие обязанности министров.

Об этом рассказала журналистам после окончания рабочего совещания руководства фракции "Слуги народа" заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, еще есть неопределенность по четырем министерствам.

"Я так понимаю, что если не будут окончательно приняты решения, то часть министерств будут работать определенное время с и.о. министров", - предположила она.

Депутат добавила, что речь идет о руководителях министерств энергетики и экологии, образования и науки и Министерства культуры. Как сказала Кравчук, неизвестно, согласится ли Владимир Бородянский и дальше руководить им.

"Есть вопрос по первому вице-премьеру также. Фамилий не называли. Он должен курировать именно экономический блок, промышленность", - рассказала парламетарий.

Кравчук подтвердила уже озвученную "Страной" информацию о том, что в новом Кабмине свои посты сохранят вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее мы передавали слова Кравчук о том, какие министерства депутаты собираются разделить.

Мы также рассказывали, какие еще вопросы рассматривались 3 марта на фракции.