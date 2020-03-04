Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц решено разделить на два. Одно станет заниматься ветеранами, а второе - реинтеграцией Донбасса.

Об этом сообщила журналистам после завершения рабочего совещания руководства фракции "Слуги народа" замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, на должность руководителя второго ведомства предложен представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

"Принято два решения о разделении министерств. В частности, будет разделено Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Теперь будет два министерства: одно будет заниматься ветеранами, и будет министерство реинтеграции Донбасса. И это новое министерство возглавит Резников. Так предлагается", - сказала Кравчук.

Она добавила, что также "Cлуги народа" хотят разделить и Министерство культуры, молодежи и спорта. Депутаты фракции считают, что Министерство молодежи и спорта "должно существовать отдельно", а в ведении Министерства культуры останутся СМИ и информационная политика.

На вопрос о том, согласен ли на такое разделение министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, Кравчук ответила, что нужно спросить у него.

Как писала "Страна", разговоры о разделении Министерства по делам ветеранов, переселенцев и ВОТ (созданного из двух ведомств в августе) ходят еще с января.

Мы также писали о планах "слуг" насчет новых глав министерств.