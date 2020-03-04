Коронавирус в Украине: и что теперь?

Экстренное заседание Кабмина в преддверии возможной отставки в любой другой момент было бы главной темой дня. Но не вчера. Вчера появилось сообщение, которое затмило все новости вместе взятые: в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

Это должно было произойти. Не могла страна с открытыми границами, находясь в окружении таких же открытых государств, где уже обнаружена эпидемия, остаться оазисом, свободным от заражения. Даже Советский Союз с его "граница на замке" с таким не справился бы, не говоря уже об Украине.

Одна из ключевых тем обсуждения в соцсетях вчера: доберется ли коронавирус до Киева (Львова, Харькова, Одессы)? Удивительно, но есть люди, которые еще надеются, что эпидемия, распространяющаяся по всему миру, может обойти один конкретный город. Безусловно, этого не будет. В лучшем случае остаться в стороне от эпидемии может только какое-то отдаленное село. Остальным придется пройти через это. И быть готовым.

Но пока у украинских властей больше получается не готовность, а пиар на готовности. Лучший тому пример – вчерашнее сообщение мэра Киева Виталия Кличко о том, что всем учащимся школ по утрам будут мерить температуру. Тот, кто написал мэру этот пост, видимо, не очень представляет процесс измерения температуры. Ведь для того, чтобы проводить ее замер в среднестатистической киевской школе, нужно больше тысячи термометров – иначе весь учебный процесс превратится в измерительный.

А самое главное – ведь Всемирная организация здравоохранения уже высказалась насчет того, что измерение температуры бессмысленно, поскольку сама температура появляется лишь спустя несколько дней после заболевания. Тут нужно иметь тесты для обнаружения коронавируса и проверять детей хотя бы раз в неделю. Но это – не о нашем государстве.

Гончарука будут снимать

А теперь – об экстренном заседании Кабмина, которое Алексей Гончарук собрал вчера. Экстренность созыва министров во вторник подразумевала какую-то экстренную тему – хотя бы тот же коронавирус в Украине, – но оказалось, что ничего срочного нет.

Объявление о выставлении на приватизацию полутора сотен государственных объектов вполне могло подождать один день, а то и неделю, да и контракт с турками по мосту в Запорожье тоже. Его строят уже столько, что даже месяц ничего не значит.

Поэтому причины экстренного заседания явно следует искать не в повестке дня. У некоторых наблюдателей создалось впечатление, что премьер созывает прощальное заседание, но и тема возможной сегодняшней отставки Кабмина или отдельных министров там тоже не прозвучала. Поэтому все выглядело как пиар перед выборами – только в данном случае перед выбором одного человека. Зеленского.

Также вплоть до вечера не было информации - написал ли премьер-министр заявление об уходе.

Интрига разрешилась лишь после заседания фракции "Слуги народа". Владимир Зеленский объявил, что хочет уволить премьера и назначить на его место недавно ставшего вице-премьером Дениса Шмыгаля. Кроме того, в планах гаранта уволить целый ряд министров – иностранных дел, обороны, финансов, соцполитики, министра Кабмина, разделить Минкульт и Минэкономики.

В общем, завтра страну ожидает попытка проведения сверхреформы правительства, причем планы заменить Оксану Маркарову в Минфине Игорем Уманским, пожалуй, даже важнее, чем планы заменить премьера. Потому что это означает смену всей бюджетной и финансовой политики.

Спасут ли Штаты генпрокурора?

И еще две отставки, которые могут произойти завтра, – генпрокурора Руслана Рябошапки и главы НАБУ Артема Сытника. Причем, по неофициальной информации, вопрос о последнем был решен еще ко вчерашнему утру, а вот в отношении Рябошапки все колебалось до последнего момента.

Как ни удивительно, но по мере приближения "судного дня" для топ-чиновников Зе-набора западные посольства стали защищать уже не главу НАБУ (хотя еще пару недель назад за него "вписывались"), а именно генпрокурора.

Сначала посольство США выпустило заявление, в котором отметило "прогресс" Генпрокуратуры при Рябошапке, а потом уже все послы "Большой семерки" встретились с генпрокурором, чтобы сфотографироваться. Правда, совместного заявления послов к концу вчерашнего дня так и не появилось. Возможно, все-таки не все западные послы увидели у Генпрокуратуры "прогресс". И не всем нравится, что генпрокурор покрывает убийц вроде Сергея Стерненко.

Но, похоже, что даже заступничество американского посольства Рябошапке не поможет. Вчера, по неофициальной информации, сбор подписей за отставку приближался к 226, и на заседании фракции был поставлен вопрос о возможной замене Рябошапки. Причем возможной заменой назвали юриста "95 квартала" Иошунаса.

179 округ: выборы без "Слуги народа"

Тем временем на 179 округе в Харьковской области, где через две недели предстоят перевыборы народного депутата, произошел сюрприз: партия "Слуга народа" сняла с регистрации своего кандидата Викторию Алексейчук.

Причин для такого решения называют много: и спорность самой кандидатуры Алексейчук (которая летом была единственной "слугой", проигравшей округ в Харьковской области), и скандал с несуществующим съездом, который якобы выдвинул ее от партии.

Но главная причина, безусловно, одна: в "Слуге народа" поняли, что бренд больше не работает настолько, чтобы выбрать кого угодно, и решили не демонстрировать слабость партии на результатах довыборов.

А результат действительно был бы позорным: по данным социологов, явным фаворитом на округе является экс-губернатор области Светлана Светличная, за которую готовы голосовать 62%. Светличную называют креатурой бывшего главы Администрации президента Игоря Райнина, который сейчас возглавляет харьковскую организацию "Оппозиционной платформы", и понятно, что неформальная поддержка главной политсилы региона свою роль играет (при этом от "ОПЗЖ" есть еще и официальный кандидат, который имеет 8%). После суммарных 70% для этих двух кандидатов остальным на приличный результат процентов просто не остается.

Доллар штурмует отметку в 25

Доллар на межбанке вчера на некоторое время пересек уже призабытую отметку в 25 гривен, и Нацбанк был вынужден предпринять сверхусилия, чтоб этот рост остановить.

Но уже очевидно, что период невиданного для последних пяти лет укрепления гривны заканчивается. И все факторы говорят за то, что следует ожидать его отката на более привычные в последние годы позиции.

У вчерашнего проседания нацвалюты могла быть и психологическая причина – слухи об отставке премьера и правительства. Однако вряд ли финансовый рынок так уж сильно волновался за судьбу Гончарука, а о предстоящей замене Маркаровой в Минфине не было известно даже к закрытию межбанка.

Так что причины следует все-таки искать в более глобальном факторе – замедлении мировой экономики, связанном с эпидемией коронавируса, и мировых страхах насчет глобального кризиса, которые вынуждают спекулятивный иностранный капитал покидать украинский рынок. Однажды это должно было случиться, и эпидемия просто ускорила процесс, который, впрочем, пока проходит достаточно плавно, не вызывая паники внутри страны.

Страхи спекулянтов, впрочем, не так уж и необоснованы. Аналогичные страхи появились даже у Федеральной резервной системы США, которая из-за коронавируса снизила учетную ставку сразу на полпроцента – до 1-1,25%. Делается это с очевидной причиной не допустить стагнации американской экономики на фоне ухудшения мировой ситуации. Ну, и не без желания помочь Дональду Трампу, которому в преддверие президентских выборов экономический кризис совсем ни к чему.

Доллар становится более дешевым, и это может смягчить последствия "коронакризиса" для украинского финансового сектора. Но только смягчить – поскольку повернуть ситуацию вспять уже не получится.