У двух россиян, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, выявлен коронавирус. Оба зараженных контактировали с итальянскими велогонщиками, у которых также найден вирус.

Об этом сообщает агентство Эмиратов WAM со ссылкой на Минздрав страны.

Всего за 3 марта в ОАЭ зафиксировано шесть случаев заражения вирусом. Кроме россиян, среди заболевших есть двое граждан Италии, а также немец и колумбиец.



В посольстве Российской Федерации заверили, что находится на связи с заболевшими. Дипломаты добавили, что врачи состояние россиян оценивают как удовлетворительное.

Ранее в ОАЭ были отменены финальные этапы велогонки из-за положительных результатов на коронавирус у двух спортсменов.

Как писала "Страна", первые случаи заражения вирусом в Эмиратах были выявлены еще в конце января.

Мы также сообщали, что граничащая с ОАЭ Саудовская Аравия запретила въезд жителям соседних стран из-за коронавируса.