Задолженность Пенсионного фонда по предоставленным Госказначейством займам в 2019 году на начало текущего года составила 1,1 млрд грн, а просроченная задолженность фонда по предоставленным в 2007-2014 годы займам достигла 48,1 млрд грн.

Пенсионный фонд Украины задолжал Государственной казначейской службе по займам на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 49,2 млрд грн.

Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе публичного отчета о работе службы в 2019 году.

"Одной из наибольших проблем для Госказначейства остается задолженность Пенсионного фонда Украины по займам на покрытие временных кассовых разрывов, которая образовалась в период с 2007 по 2014 годы, а также в 2019 году, и по состоянию на 1 января 2020 года составила 49,2 млрд грн", - сказала Слюз.

По её словам, только в прошлом году Госказначейство предоставило Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 118,7 млрд грн займов, из которых фонд погасил задолженность прошлого года в размере 117,6 млрд грн.

Таким образом, задолженность Пенсионного фонда по предоставленным Госказначейством займам в 2019 году на начало текущего года составила 1,1 млрд грн, а просроченная задолженность фонда по предоставленным в 2007-2014 годы займам достигла 48,1 млрд грн.

Ранее в пенсионном фонде назвали средний размер пенсии в Украине.

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