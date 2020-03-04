После падения рейса МН17 Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе, чтобы вернуть останки погибших
Вооруженные силы Нидерландов сразу после падения рейса МН17 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области разработала план военной операции на Донбассе. Ее целью был сбор доказательств и возвращение останков погибших пассажиров.
Об этом передает издание De Telegraaf со ссылкой на командующего сухопутными войсками Нидерландов Мартина Вайнена.
По словам военного, планировалось несколько типов операций, в том числе жесткие.
"Вопрос был такой: у нас есть место катастрофы, на которое мы не имеем доступа. Как можно обеспечить возвращение останков погибших? Разрабатывались разные типы операций. От осторожного до очень жесткого", - сказал Вайнен.
Так, рассматривался вариант отправки в Украину тысячи бойцов аэромобильной бригады для обеспечения в зоне падения обломков работы спасателей и судебно-медицинских экспертов.
По планам командования, военные должны были отправиться на Донбасс "только с тем, что помещается в их рюкзаках". Предполагалось занять позиции по всему району и удерживать их несколько дней.
План был отменен в последний момент - когда потенциальных участников операции на Донбассе поспешно возвращали с учений в Португалии.
К пятилетней годовщине трагедии с МН17 "Страна" рассказывала, что известно о катастрофе и как продвигается ее расследование.
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