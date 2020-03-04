Вооруженные силы Нидерландов сразу после падения рейса МН17 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области разработала план военной операции на Донбассе. Ее целью был сбор доказательств и возвращение останков погибших пассажиров.

Об этом передает издание De Telegraaf со ссылкой на командующего сухопутными войсками Нидерландов Мартина Вайнена.

По словам военного, планировалось несколько типов операций, в том числе жесткие.

"Вопрос был такой: у нас есть место катастрофы, на которое мы не имеем доступа. Как можно обеспечить возвращение останков погибших? Разрабатывались разные типы операций. От осторожного до очень жесткого", - сказал Вайнен.

Так, рассматривался вариант отправки в Украину тысячи бойцов аэромобильной бригады для обеспечения в зоне падения обломков работы спасателей и судебно-медицинских экспертов.

По планам командования, военные должны были отправиться на Донбасс "только с тем, что помещается в их рюкзаках". Предполагалось занять позиции по всему району и удерживать их несколько дней.

План был отменен в последний момент - когда потенциальных участников операции на Донбассе поспешно возвращали с учений в Португалии.

К пятилетней годовщине трагедии с МН17 "Страна" рассказывала, что известно о катастрофе и как продвигается ее расследование.

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