Государственный бюджет Украины за 2019 год не выполнен, так как в общий и специальный фонды поступили 998,3 миллиарда гривен доходов, что составило 96,3% годовых плановых показателей поступлений.

Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз в ходе публичного отчета о работе службы в 2019 году, передает УНИАН.

По её словам, по сравнению с 2018 годом доходная часть госбюджета в 2019 году выросла на 70,2 миллиарда гривен, или на 7,6%. В частности, в общий фонд госбюджета в 2019 году поступило 879,8 миллиарда гривен, что составило 96,9% годовых плановых показателей и на 5,5% больше показателя за 2018 год.

"Выполнение государственного бюджета по основному фонду в прошлом году составило 96,9%", - сказала Слюз.

По данным Госказначейства, местные бюджеты в 2019 году с учетом межбюджетных трансфертов получили 560,5 миллиарда гривен из госбюджета, что составляет 98,7% годового планового показателя, но на 0,3% ниже показателя 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Минфин недовыполнил бюджет в феврале.

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