Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, недавно объявивший о помолвке с беременной подругой Кэрри Симондс, собирается взять декретный отпуск после рождения ребенка. Это произойдет летом.

Новость сообщает британское издание The Guardian.

Тему родительского отпуска (как он называется в Туманном Альбионе) политик затронул во время пресс-конференции, посвященной коронавирусу. Джонсон сказал, что, вероятно, воспользуется правом на две недели приостановить исполнение обязанностей премьера в связи с рождением ребенка.

Возглавить правительство на период отсутствия Джонсона может первый госсекретарь и министр иностранных дел Доминик Рааб.

Ранее Джонсон и его подруга объявили о своей помолвке и будущем пополнении в семье.

55-летний Джонсон станет первым премьер-министром страны за последние 250 лет, который вступит в брак во время пребывания в должности.

Как писала "Страна", в январе Джонсон торжественно подписал историческое соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

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