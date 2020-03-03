В районе Михайловской площади в Киеве нашли тротуар, из-под которого "фонтанирует" вода.

Об этом сообщают очевидцы, которые опубликовали соответствующее видео на странице сообщества "Киев Автомобильный" в Facebook.

"На Михайловский запустили новые фонтаны", – говорится в описании к видео. На видео видно, как вода из-под тротуарной плитки и бордюра проникает на поверхность и заливает пешеходную зону и часть проезжей части. Что стало причиной аварии пока неизвестно, комментарии официальных структур пока отсутствуют.

Подобная проблема является довольно типичной для столичных улиц. В частности, сегодня, 3 марта в Киеве на мосту Патона через Днепр прорвало теплотрассу и в реку внезапно полилась горячая вода, что зафиксировали очевидцы, которые поделились видео в соцсетях.

Также мы рассказывали, как возле метро "Сырец" в Киеве забил новый гейзер.