На защиту границ от беженцев из Турции Евросоюз выделит Греции сотни миллионов евро
Евросоюз пообещал выделить Греции 700 млн евро финансовой помощи. Она пойдет на усиление охраны границ страны от проникновения сирийцев, которые через Турцию стремятся прорваться в ЕС.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Обещание выделить средства фон дер Ляйен дала во время поездки к турецко-греческой границе 3 марта.
"Те, кто намерен испытать единство Европы, будет разочарован", - жестко сказала чиновница, подчеркнув солидарность остальных стран ЕС с Грецией.
Сопровождающий фон дер Ляйен председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Анкару придерживаться соглашения о беженцах, заключенного с ЕС в 2016 году.
В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил мигрантов воздержаться от нелегального пересечения границ, тем самым угрожая безопасности республики. По его словам, Греция уже и так "приютила сотни тысяч" беженцев.
Он признал, что Анкаре необходимо помочь в разрешении вопроса с мигрантами. Однако ни Афины, ни Брюссель не должны позволять шантажировать себя, отметил греческий премьер.
Между тем европейская пограничная служба Frontex намерена направить к греческим границам дополнительные суда береговой охраны, самолет и несколько сотен специалистов.
Как сообщала "Страна", президенту Турции предложили миллиард евро для решения проблемы беженцев, но Эрдоган посчитал эту сумму недостаточной и отказался.
Ранее мы писали, как Европа собирается выходить из очередного витка мигрантского кризиса.