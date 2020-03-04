Евросоюз пообещал выделить Греции 700 млн евро финансовой помощи. Она пойдет на усиление охраны границ страны от проникновения сирийцев, которые через Турцию стремятся прорваться в ЕС.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Обещание выделить средства фон дер Ляйен дала во время поездки к турецко-греческой границе 3 марта.

"Те, кто намерен испытать единство Европы, будет разочарован", - жестко сказала чиновница, подчеркнув солидарность остальных стран ЕС с Грецией.

Сопровождающий фон дер Ляйен председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Анкару придерживаться соглашения о беженцах, заключенного с ЕС в 2016 году.

В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил мигрантов воздержаться от нелегального пересечения границ, тем самым угрожая безопасности республики. По его словам, Греция уже и так "приютила сотни тысяч" беженцев.

Он признал, что Анкаре необходимо помочь в разрешении вопроса с мигрантами. Однако ни Афины, ни Брюссель не должны позволять шантажировать себя, отметил греческий премьер.

Между тем европейская пограничная служба Frontex намерена направить к греческим границам дополнительные суда береговой охраны, самолет и несколько сотен специалистов.

Как сообщала "Страна", президенту Турции предложили миллиард евро для решения проблемы беженцев, но Эрдоган посчитал эту сумму недостаточной и отказался.

Ранее мы писали, как Европа собирается выходить из очередного витка мигрантского кризиса.