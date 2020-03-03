Единственный зараженный на территории страны коронавирусом украинец узнал о заражении на свой день рождения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Муж с женой путешествовали по Италии, когда там начал распространяться коронавирус. от 21 февраля чета побывала в четырех итальянских городах. Домой возвращались сначала самолетом на Румынию, а дальше автомобилем через границу", - говорится в сюжете.

Первые симптомы болезни у мужчины появились 28 февраля. На следующий день его госпитализировали.

3 марта у мужчины день рождения. Ему исполняется 39 лет.

"Я с ним говорила сегодня в два часа дня, была температура 38. В пятницу с вечера у него началось - температура до 38,4 и не могли сбить. Мы там (в Италии) ни с кем так не контактировали, особо ни с кем не общались. Мы путешествовали вдвоем, вдвоем ходили и пытались не являться в больших скоплениях людей, кроме аэропорта ", - рассказала жена больного.

Эпидемиологи уже установили круг людей, с которыми контактировал больной. Это пограничники, медики, соседи и родные - всего три десятка человек. Их всех сейчас наблюдают медики, однако их изолируют отдельно на карантин, поскольку никаких симптомов нет.

Черновцы, между тем, живут обычной жизнью. Людей в масках на улице журналисты не увидели. По словам эпидемиологов, о карантине в городе речь пока не идет. Даже детские сады работают в обычном режиме и массовые мероприятия не ограничивают.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновцах жену зараженного коронавирусом мужчины забрали на обсервацию в больницу по требованию местных жителей.

Еще мы писали, что во Франции из-за коронавируса реквизировали все медицинские маски для пациентом и врачей.