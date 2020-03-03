В Черновцах жену инфицированного коронавирусом мужчины забрали на обсервацию в больницу. Это случилось после протестов соседей семьи и примкнувших к ним горожан.

Об этом сообщает Hromadske.

Заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук отметила, что женщина не в лучшей эмоциональной форме.

"Мы женщину забрали. Она нервничает и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - сказала журналистам чиновница.

Полищук добавила, что не будет говорить, куда отвезли женщину, - ради ее безопасности.

Напомним, семейная пара из Черновцов в конце февраля вернулась из Италии, где, вероятно, мужчина и подхватил коронавирус. Черновчанин стал первым в Украине официально выявленным зараженным.

В городе из-за угрозы распространения коронавируса обязали носить маски водителей общественного транспорта и коммунальщиков.