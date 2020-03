Американская компания Apple Inc. обязалась выплатить около 500 млн долларов для урегулирования коллективного иска, в котором ее обвинили в замедлении работы старых моделей iPhone. Apple делала это, чтобы принудить покупателей покупать новые смартфоны.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Несколько десятков владельцев iPhone с конца 2017 года подавали отдельные иски, обвиняя компанию в ограничении производительности старых моделей смартфонов, чтобы склонить к покупке новых. В том же году Apple признала, что ее программное обеспечение ограничивало вычислительную мощность некоторых ранних моделей, но в других целях: чтобы избежать неожиданного отключения смартфонов.

В компании заявили, что никогда бы намеренно не стали бы сокращать срок службы своих устройств или замедлять их производительность для стимулирования покупателей к приобретению новых смартфонов.

Однако в итоге Apple решила каждому владельцу ранних моделей iPhone выплатить по $25. Общий объем выплат составит минимум $310 млн, но не превысит $500 млн. Размер выплат может измениться в зависимости от количества устройств.

В судебных документах говорится, что Apple по-прежнему отрицает обвинения и согласилась на урегулирование претензий только ради того, чтобы избежать дорогостоящих судебных разбирательств. Решение о выплате компенсации должно быть предварительно одобрено судом.

Выплаты имеют шанс получить владельцы смартфонов iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus и моделей SE в США, работавших на операционной системе iOS 10.2.1 или более поздних обновлениях. А также обладатели iPhone 7, 7 Plus и моделей SE на iOS 11.2 и более поздних.

Как писала "Страна", в январе в Apple сообщили, что могут сканировать фотографии пользователей iPhone. Это делается якобы для предотвращения распространения детской порнографии.

Также мы рассказывали, что компания может отказаться от своих уникальных разъемов для зарядки из-за давления ЕС.