Все защитные маски, которые находятся на складах и на производстве, будут реквизированы для раздачи медицинскому персоналу и пациентам, зараженным коронавирусом Sars-CoV-2.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон, который, к слову, перестал пожимать людям руки.

Ранее в тот же день министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что за последние дни французским аптекам было выдано 10 миллионов защитных масок, напоминает онлайн-издание RFI. Ожидается, что в ближайшие дни аптеки получат еще до 20 млн масок.

По данным на вечер 3 марта, во Франции зафиксировано 204 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-19. Четыре человека в стране уже скончались от COVID-19, заболевания, вызванного этим вирусом.

По числу случаев заражения коронавирусом Франция на данный момент занимает второе место в ЕС после Италии, где было зафиксировано 2502 случая заражения.

Как сообщала "Страна", по данным ВОЗ, смертность от коронавируса в несколько раз выше, чем от сезонного гриппа.

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