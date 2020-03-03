Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) опубликовала в Instagram пост, в котором намекнула, что на "Евровидении-2020" победят россияне Little Big. За это на нее накинулись подписчики с обвинением в поддержке "агрессора".

"Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?" - написала девушка и отметила в публикации аккаунт российских коллег littlebigband.

На певицу тут же градом посыпались упреки.

"Позорно поддерживать страну, которая аннексировала территории и уже 6 лет убивает наших людей! Искусство не вне политики! Если ты этого не поймешь, то никогда не реализуешь свой талант в Украине!" - написала некая t_denkovych.



"Как можно поддерживать москалей", - вторит ей молодой человек по фамилии slobozhaniuk.

"Отписываюсь из-за этого поста... С теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути", - обиделась ly_sytsia.

А некто daniel.ua просветил певицу по поводу того, что Little Big незаконно ездили в Крым: "Поддерживать россиян которые незаконно посещали Крым? "Миротворец" тебе в помощь".

А пользователь m.tsyusmak вообще в завуалированной форме пожелал девушке смерти: "Как говорят, земля бетоном, Яна..."

Подобных комментариев к записи набралось примерно треть. Большинство подписчиков стали обсуждать исключительно музыкальные достоинства и недостатки Little Big или же поддержали Яну.

"Забавно читать комменты от зомбаков, которые вдруг решили, что Яна не имеет права поддержать Little Big", - написала bana.n.a.

"Честно, не встречала ничего нелогичнее, чем обвинение в поддержке России после поддержки группы Little Big в посте. Ребята, когда вы уже поймёте, что у музыки, как у любого другого проявления искусства, нет границ и стран. Хотя... Хейт за музыкальные предпочтения и любовь к иностранной группе - это уже диагноз, чего я распинаюсь вообще. Яна, ты умничка", - высказалась kathrynbaggins.

Напомним, о том, что от РФ на "Евровидение" в этом году едут Little Big, стало известно 2 марта.

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