Верховный суд разъяснил, как должно быть оформлено постановление инспектора полиции о нарушении ПДД, чтобы привлечь нарушителя к административной ответственности.

В документе следует указывать техническое средство, с помощью которого делалась фото- или видеозапись нарушения.

Об этом пишет портал "Лига: Закон".

Предысторией дела стало обжалование водителем постановления инспектора полиции, по которому его привлекли к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Местный и апелляционный суды удовлетворили исковые требования водителя.

Коллегия судей Административного суда ВС согласилась с таким вердиктом, усмотрев нарушение процедуры привлечения истца к ответственности. А именно: в обжалованном постановлении о привлечении истца к административной ответственности нет сведений о какой-либо фиксации правонарушения.

Между тем часть 3 ст. 283 КУоАП предусматривает императивную обязанность указывать в постановлении техническое средство, которым произведена фото- или видеозапись.

Верховный суд решил, что при отсутствии в постановлении ссылок на техническое средство, при помощи которого делалась видеозапись, такая запись согласно требованиям ст. 70 КАСУ не может считаться надлежащим и допустимым доказательством совершения административного правонарушения.

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