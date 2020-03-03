Из-за появления на сайте Окружного административного суда Киева (ОАСК) новости о заявлении премьер-министра Алексея Гончарука на Дмитрия Разумкова веб-ресурс не выдержал нагрузки. Как только технические неполадки исправят, оказавшуюся неправдивой новость удалят.

Об этом написал в Facebook глава ОАСК Павел Вовк.

"После обнародования пресс-службой ОАСК новости относительно заявления об обеспечении иска, которое поступило сегодня в суд, сайт не выдержал нагрузки большого количества посетителей и, по техническим причинам, перестал работать", - сообщил Вовк.

В связи с появлением на сайте Кабинета министров Украины известия о том, что премьер-министр такое заявление не подавал, Вовк пообещал удалить новость, как только для этого появится техническая возможность - до выяснения личности заявителя.

Как рассказывала "Страна", вечером 3 марта появилась информация о том, что Гончарук обратился в окружной суд с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути. Ее опубликовал сайт ОАСК.

Однако вскоре после этого пресс-служба Кабмина опровергла этот факт.