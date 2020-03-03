Саудовская Аравия во вторник в связи с распространением коронавируса ввела 14-дневный запрет на въезд в страну тем жителям стран Персидского залива, которые вернулись недавно из-за пределов региона.

Об этом сообщила во вторник саудовская пресса, пишет Интерфакс.

Так, жители ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара, выезжавшие до этого за пределы региона, перед въездом в Саудовскую Аравию должны провести на родине две недели. В случае, если в течение этого времени у них не проявятся признаки заражения, им будет предоставлено право на въезд в королевство.

Кроме того, со ссылкой на МВД Саудовской Аравии саудовская пресса сообщает, что саудовцы, возвратившиеся из упомянутых стран, должны проинформировать власти королевства о своих перемещениях в последние 14 дней.

Накануне Минздрав Саудовской Аварии сообщил о выявлении первого случая заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19.

Инфицированный недавно вернулся из Ирана, где стремительно растет число заражений "уханьским" вирусом. По состоянию на 3 марта в мире выявлено более 92,3 тыс. случаев заражения, смертельный исход зафиксирован в более 3,1 тыс. случаях.

Напомним, что президент Франции Макрон перестал жать людям руки из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что Олимпийские игры в Токио могут перенести на осень или зиму.