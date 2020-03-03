Немецкое круизное судно Aida Aura поместили в карантин в Норвегии. Это было связано с подозрением на заражение коронавирусом у двух пассажиров.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

По данным прессы, лайнер стоит в порту норвежской коммуны Хёугесунн. На борт корабля поднимался врач муниципалитета Хёугесунн. Он не диагностировал симптомов заражения COVID-19 у находящихся на борту. А у двоих людей с подозрением на наличие коронавируса взял анализы.

Упомянутые двое путешественников контактировали с третьим лицом, у которого ранее выявили "уханьский" вирус. Его нет на борту Aida Aura.

Между тем круизная компания AIDA Cruises рассказала журналистам, что все 1200 пассажиров принадлежащего ей судна проинформированы о проведении медицинского обследования и карантинных мерах.

"Все пассажиры остаются на борту, выход на землю не разрешен", - говорится в заявлении компании.

Напомним, в феврале попал на карантин круизный лайнер Diamond Princess, сотни пассажиров которого оказались заражены вирусом. Среди зараженных оказались украинцы. Несколько из заболевших, люди весьма преклонного возраста, умерли.