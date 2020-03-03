Президент Франции Макрон перестал жать людям руки из-за коронавируса
Президент Франции Эмманюэль Макрон не проходит проверки на новый коронавирус, однако принимает меры предосторожности, чтобы не заразиться.
Об этом пишет во вторник издание Paris Match.
В окружении главы государства добавили, что при этом Макрон принимает некоторые меры, чтобы свести к минимуму вероятность заразиться вирусом. "Он отказался от рукопожатий при встречах", - рассказал собеседник издания.
Кроме того, в Елисейском дворце претворяют в жизнь комплекс специальных мер по защите Макрона от коронавируса.
Как сообщалось, во Франции выявлено почти 200 зараженных коронавирусом. Три человека скончались.
Напомним, что немецкий министр отказался пожимать руку Меркель из-за коронавируса.
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