В Черновцах из-за коронавируса обязали носить маски водителей общественного транспорта и коммунальщиков
В Черновцах, житель которых заболел коронавирусом, состоялось внеочередное заседании горсовета под председательством городского головы Алексея Каспрука.
На нем обсудили меры по предотвращению в городе острой респираторной болезни, вызванной новым вирусом. Совет постановил немедленно ввести масочный режим для некоторых работников.
Об этом говорится на сайте горсовета.
Так, маски обязали носить водителей и кондукторов в общественном транспорте. Кроме того, перед выходом на маршрут им должны делать температурный скрининг. На начальной и конечной остановках горсовет потребовал проводить проветривание транспорта и влажную уборку.
Директорам коммунальных предприятий, где работают абонотделы, предписано обеспечить проведение дезинфекции в помещениях и ввести масочный режим для лиц, контактирующих с посетителями.
Также в горсовете рекомендовали субъектам хозяйствования обеспечить медицинскими масками персонал, работающий в местах массового скопления людей, и соблюдать правила утилизации медицинских масок после их использования.
Школам поручено начать первый урок с разъяснений о санитарно-гигиенических нормах и правилах, распространить среди учеников и их родителей информацию о правилах поведения в случае вероятного заряжения.
В городе планируют раздавать листовки и брошюры о правилах предотвращения заражения в местах массовых скоплений людей и усилить режим дезинфекции. Руководителям предприятий, волонтерам и общественным активистам рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий.
Как писала "Страна", в Черновцах на карантин отправили 35 человек.
Мы также разбирались, готова ли Украина к эпидемии коронавируса.