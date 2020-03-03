В Черновцах, житель которых заболел коронавирусом, состоялось внеочередное заседании горсовета под председательством городского головы Алексея Каспрука.

На нем обсудили меры по предотвращению в городе острой респираторной болезни, вызванной новым вирусом. Совет постановил немедленно ввести масочный режим для некоторых работников.

Об этом говорится на сайте горсовета.

Так, маски обязали носить водителей и кондукторов в общественном транспорте. Кроме того, перед выходом на маршрут им должны делать температурный скрининг. На начальной и конечной остановках горсовет потребовал проводить проветривание транспорта и влажную уборку.

Директорам коммунальных предприятий, где работают абонотделы, предписано обеспечить проведение дезинфекции в помещениях и ввести масочный режим для лиц, контактирующих с посетителями.

Также в горсовете рекомендовали субъектам хозяйствования обеспечить медицинскими масками персонал, работающий в местах массового скопления людей, и соблюдать правила утилизации медицинских масок после их использования.

Школам поручено начать первый урок с разъяснений о санитарно-гигиенических нормах и правилах, распространить среди учеников и их родителей информацию о правилах поведения в случае вероятного заряжения.

В городе планируют раздавать листовки и брошюры о правилах предотвращения заражения в местах массовых скоплений людей и усилить режим дезинфекции. Руководителям предприятий, волонтерам и общественным активистам рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Как писала "Страна", в Черновцах на карантин отправили 35 человек.

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