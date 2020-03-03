Пресс-служба Кабмина опровергла сообщение, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в Окружной админсуд Киева заявление против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях", - говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Ранее на сайте Окружного админсуда Киева появилась информация, что Алексей Гончарук прочит суд запретить Верховной Раде рассматривать вопрос о его отставке до рассмотрения дела по сути.

Напомним, что Дмитрий Разумков на заседании фракции "Слуга народа" сообщил, что сегодня утром премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке.