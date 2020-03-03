На сборе фракции "Слуги народа" прошло сигнальное голосование по кандидатуре генерального прокурора.

По итогам голосования победил депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности, юрист "Квартала" Сергей Ионушас.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

"По генпрокурору - все-таки завтра его (Руслана Рябошапку - Ред.) намерены отправить в отставку, судя по всему. На фракции прошло сигнальное голосование. Победил нардеп Ионушас. Это юрист "Квартала", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня вечером в Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", где обсуждается завтрашний день. На среду намечено внеочередное заседание Рады, и один из вопросов повестки - кадровые перестановки.

Речь идет об отставках в Кабмине, а также НАБУ и Офисе генпрокурора.

Основной вопрос - уберут ли премьер-министра Алексея Гончарука, главу НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку. Двое последних, как сообщалось, придут сегодня на заседание фракции. Подробнее, что происходило на сборе фракции читайте в материале "Страны".

Также читайте о том, что постановление о недоверии Рябошапке сегодня зарегистрировали в Раде.