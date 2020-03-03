Государственное агентство водных ресурсов Украины впервые может ограничить права водопользователей. Это вызвано аномально теплыми осенью и зимой и низкой водностью большинства рек.

Об этом сообщает сайт Госводагентства.

Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничения использования воды. Для этого у Госводагентства есть все законодательные основания.

Так, статья 45 Водного кодекса Украины гласит, что в случае наступления маловодья могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

При этом в агентстве успокоили, что в случае принятия таких мер приоритетным будет обеспечение питьевых и бытовых нужд украинцев.

Также в ведомстве заявили со ссылкой на Укргидрометцентр, что у большинства рек страны наблюдается низкая водность. Поэтому в этом году весеннего половодья не будет. Маловодье может привести к пересыханию небольших водотоков.

3 марта межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища в контексте таких неблагоприятных условий и выраженного маловодья согласовывала режимы работы водохранилищ в марте 2020 года. Участники мероприятия договорились в случае изменения объемов стока Днепра или ухудшения качества воды в каскаде водохранилищ собрать оперативную рабочую группу, которая рассмотрит необходимость корректировки режимов работы каскада на внеочередном заседании.

Ранее "Страна" цитировала заявление министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля о том, что из-за аномально теплой зимы и недостатка воды в реках Украину может поразить засуха.

Между тем в Индонезии из-за глобального потепления два острова ушли под воду и еще четыре тонут.