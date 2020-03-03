Глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 3 марта, обсудил с послами стран Большой семерки (G7) и главой Представительства ЕС в Украине сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, встреча была очередной и состоялась в рамках регулярного диалога сторон.

"Собеседники обсудили возможности усиления поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способности правительства, а также подробно остановились на сотрудничестве Украины с МВФ", - говорится в сообщении.

Ермак также проинформировал дипломатов о предпринятых шагах для достижения мира на Донбассе.

Напомним, что на фоне возможной отставки Рябошапка выложил фото с послами "Большой семерки".

Также мы писали о том, что в МВФ заявили о прогрессе на переговорах с Украиной.