Ермак поговорил с послами Большой семерки и стран Евросоюза об МВФ
Глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 3 марта, обсудил с послами стран Большой семерки (G7) и главой Представительства ЕС в Украине сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
Об этом 3 марта сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как сообщается, встреча была очередной и состоялась в рамках регулярного диалога сторон.
"Собеседники обсудили возможности усиления поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способности правительства, а также подробно остановились на сотрудничестве Украины с МВФ", - говорится в сообщении.
Ермак также проинформировал дипломатов о предпринятых шагах для достижения мира на Донбассе.
Напомним, что на фоне возможной отставки Рябошапка выложил фото с послами "Большой семерки".
Также мы писали о том, что в МВФ заявили о прогрессе на переговорах с Украиной.