Денис Шмыгаль станет украинским премьером, если его завтра выберет Рада. Фото Минрегиона
Денис Шмыгаль станет украинским премьером, если его завтра выберет Рада. Фото Минрегиона

Сегодня фракция "Слуга народа" собралась на экстренное заседание по кадровым вопросам. Приехавший Владимир Зеленский предложил заменить главу правительства и ряд министров. 

Как это было - читайте в нашей детальной онлайн-хронике.

Все кандидатуры еще должна проголосовать Рада. А главное - свое согласие на увольнение должен дать премьер Алексей Гончарук, у которого есть годовой иммунитет от отставки. 

Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что заявление об отставке Гончарука поступило сегодня утром. Премьер пока этого не подтвердил и не опроверг, но скорее всего он действительно согласился уйти. Судя по тому, что фамилии нового Кабмина озвучил уже и президент.

Часть министров сохранит свои посты, либо перейдут на новые должности. Так, главой МВД останется Аваков, Малюська сохранит пост главы Минюста, а Криклий - министерства инфраструктуры. Милованова переместят с минэкономики не сельское хозяйство. Видимо, чтоб он сосредоточился на своем любимом деле - внедрении рынка земли.

На часть министерств пока люди не определены. Так, остается открытым вопрос по Минкульту, который сейчас возглавляет Бородянский, знаменитый космическими зарплатами, которые он начислял своим замам, а также репрессивным законопроектом о дезинформации.

Что касается новых лиц, то они выглядят более "олдскульными", чем правительство Гончарука. Среди них много людей, которые занимали серьезные должности еще во времена Януковича и премьерства Тимошенко. Впрочем, пока непонятно - приведет ли это к смене курса, либо они станут просто ширмой для продолжении прежней линии правительства. Просто более внешне приемлемой для части избирателей Зе, которым не нравятся "соросята" в нынешнем Кабмине. 

Всех новичков можно разделить на три группы.

Первые - люди, связанные с Ахметовым. Таковых в Кабмине навскидку как минимум три человека. Сам кандидат в премьеры Шмыгаль, кандидат в министры энергетики Плачков и кандидат в министры соцполитики Лазебная. 

Вторые - те, кто должен изображать возвращение во власть профессионалов, как ответ на общественное возмущение "соросятами" правительства Гончарука. Здесь есть как люди, которые работали во времена Януковича (Емец), так и министры времен еще Тимошенко и Ющенко (Уманский). Но, повторимся, далеко не факт, что смена лиц будет означать смену курса. Тем более, что тот же Милованов в правительстве остается. И появление "олдскула" в правительстве может быть лишь реакцией на общественный запрос на профессиональные кадры.     

Третьи - это близкие люди к самому Зеленскому. Речь идет о Ионушасе, который может стать генпрокурором.

Рассказываем, что известно о каждом из новых людей, которые могут уже завтра получить министерские портфели. А также кресло генпрокурора. 

Премьер - Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль до недавних пор был еще менее известен широкой публике, чем Алексей Гончарук к моменту своего назначения премьером.  

Шмыгаль - бывший губернатор Ивано-Франковской области, который стал недавно вице-премьером министром общин и территорий вместо Алены Бабак. 

Он уроженец Львова. До похода в губернаторы два года работал топ-менеджером компании Рината Ахметова ДТЭК и руководил Бурштынской ТЭС. 

С его приходом в Кабмин связывают возвышение Ахметова в окружении Зеленского, о чем "Страна" уже рассказывала в материале Друг Ринат. Почему Зеленский сближается с Ахметовым и что это меняет в украинской политике.

Впрочем, Шмыгаль не всегда был человеком Ахметова.

Судя по его трудовой биографии - он типичный конъюнкрурщик, который делал карьеру при любой власти. Во времена Ющенко работал во Львовской обдадминистрации, во времена Януковича попал в кадровый резерв правительства. После Майдана стал заместителем Львовской налоговой (весьма коррумпированное место). 

И лишь на излете правления Порошенко попал в корпорацию к Ахметову. 

А уже в августе 2019 года Зеленский назначил Шмыгаля губернатором Ивано-Франковской области. В СМИ тогда писали, что это назначение состоялось благодаря его связям с двумя таможенными "баронами" - львовянином Сергеем Бадяком по прозвищу "Дипломат" и черновчанином Ильей Павлюком, который дружит с Зеленским.

Как уже информировала "Страна", группа Павлюка в Раде, по данным наших источников, сотрудничает с Ахметовым по вопросам ренты на железную руду. Что коррелирует с "ахметовским" бэкграундом будущего премьера - Дениса Шмыгаля. 

Детальнее биографию Шмыгаля мы разбирали здесь.

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Кулеба еще в августе стал вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции. Должность достаточно номинальная. До нее Дмитрий при Климкине работал представителем Украины в ПАСЕ. 

38-летний Дмитрий Кулеба родом из Сум. Он окончил Институт международных отношений КНУ им.Т.Шевченко по специальности "Международное право". Кандидат юридических наук.

Дипломатическую карьеру начал в 2003 году, потом уволился из МИД, но вернулся по зову Климкина. И стал его послом по особым поручениям, занимаясь коммуникациями. 

9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы. Где и проработал до новой должности - уже в Кабмине Гончарука.

Все эти годы главной задачей Дмитрия Кулебы было противодействие возвращению России в ПАСЕ. И с ней дипломат не справился - Москва с недавних пор вновь представлена в Страсбурге. 

При этом делегация Украины, которую вроде должен был курировать Кулеба, постоянно скандалила и устраивала трешовые перфомансы. Сам же полпред был автором идеи заплатить в ПАСЕ увеличенные взносы - 400 тысяч долларов - лишь бы не допустить возвращения России в ассамблею. 

То есть это достойный представитель "школы Климкина". Так же как и нынешний пока еще министр Пристайко.

Супруга Кулебы - Евгения - руководитель общественной организации "Город-сад". Ее самый известный проект - сквер Небесной Сотни на улице Михайловской в Киеве. 

Сам же новый глава МИД настроен яростно антироссийски. К примеру он в августе говорил, что неплохо бы поджечь здание ФСБ на Лубянке.

Кулеба скриншот

Детальнее о Кулебе - здесь.

Минздрав - Илья Емец

Илья Емец

Емец - это очень известный украинский врач, с огромным опытом работы. 

Сейчас он - глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ. А в 2010-2011 годах он был министром здравоохранения в правительстве Азарова. 

На этой должности он пробыл менее года, поэтому под люстрацию не подпадает. 

Является автором изобретения - "использование пуповинной крови вместо донорской при операциях с врожденными пороками сердца в первые часы и дни жизни", за которое удостоился ряда премий. 

Работал кардиохирургом в Франции и Австралии. 

Если его назначат - это будет огромный шаг вперед в сравнении с имеющими мало отношения к медицине Супрун и Скалецкой. 

Правда, назначают ли Емца, чтобы повернуть вспять реформы Супрун или же лишь для того, чтоб их фронтировать более профессионально, чем это делала Скалецкая - покажет время. 

Минсоцполитики - Марина Лазебная

Марина Лазебная до октября 2019 года возглавляла Государственную социальную службу - образованный годом ранее орган по мониторингу соцвыплат. 

Конкурс на эту должность на выиграла еще в июне. 

В 2011-2013 годах она работала директором департамента Министерства соцполитики, в 2013-2014 годах возглавляла Государственную службу занятости. То есть пик карьеры приходился на годы Азарова-Януковича. 

При этом, что интересно. По данным "Страны" в 2015 году при формировании теневого правительства "Оппозиционного блока" Лазебную планировали назначить теневым министром соцполитики именно по рекомендации "ахметовской" части. Не исключено, что и в нынешний Кабмин она попала не без протекции Рината Ахметова.

В декларации у Лазебной есть квартира-однушка в России, купленная в 2009 году. 

Родилась Марина в селе Песковка Бородянского района Киевской области.

Министр обороны - Андрей Таран

андрей таран

64-летний Андрей Таран – кадровый военный, родился во Франкфурте-на-Одере, в семье советского военнослужащего. Окончил Киевское высшее училище зенитно-ракетных войск, а также Военную академию ПВО.

Служил в Минобороны, в том числе в Главном управлении разведки – вплоть до замначальника (был в этой должности до 2011 года, то есть также при Януковиче).

Учился и получил степень магистра в Национальном университете обороны США в Вашингтоне. Свободно владеет английским. Был военным атташе при посольстве Украины в США.

В АТО был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации с россиянами. Проработал там несколько месяцев. После этого был на три месяца назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе.

В 2016-м уволен в запас по возрасту. В 2019-м на выборах президента Таран возглавлял избирательный штаб Игоря Смешко. К слову, как уже писала "Страна", одним из спонсоров Смешко на выборах в Раду был Ринат Ахметов.

Судя по его биографии имеет богатый опыт работы переговоров с Россией и сепаратистами.

Министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт

Олимпийский чемпион по фехтованию 1992 года в командном зачете и президент федерации фехтования Украины.

Заслуженный тренер и наставник олимпийской сборной: его саблистки в 2008 году завоевали "золото" на Олимпийских играх в Пекине. 

В 2018 году назначен начальником Департамента молодежи и спорта КГГА. Где и работает по сей день. 

Супруга — Оксана Гутцайт — украинская телеведущая.

Вице-премьер по промышленности и ВПК - Олег Коростелев

Олег Коростелев

70-летний Олег Коростелев - руководитель КБ "Луч". Он родился в Кировограде (теперь Кропивницкий - Ред.). С отличие закончил Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности "Электронные вычислительные машины".

В 1994 году стал первым заместителем генерального конструктора ГККБ "Луч". С 2003 года - генеральный конструктор и генеральный директор этого предприятия. В составе коллектива был награжден Государственной премией Украины в области науки и техники за создание и принятие на вооружение изделия "Комбат-М". Получил звание "Заслуженный машиностроитель Украины", орден "За заслуги" III степени.

Киевское конструкторское бюро "Луч" - научно-производственное предприятие, которое входит в концерн Укроборонпром. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. Среди его разработок - противотанковый ракетный комплекс "Барьер", ПТРК "Корсар", 100-мм противотанковая управляемая ракета "Стугна" и 125-мм противотанковая управляемая ракета "Комбат", крылатая ракета "Нептун".

Глава МинТОТ и вице-премьер - Алексей Резников

О том, что Резникова хотят сделать главой вновь создаваемого министерства по делам оккупированных территорий, подтверждал еще в начале февраля премьер Гончарук. Пока же он представляет Украину в Трехстронней контактной группе в Минске. 

Итого это будет уже второй человек в Кабмине, который прошел через Минск. 

Резников - львовянин, закончил юрфак местного госуниверситета.  В столице был учредителем и партнером ряда адвокатских фирм. Имел обширную клиентуру - Александр Роднянский и Борис Фуксман, Савик Шустер, Владимир Гусинский, Александра Ярославский, ФК "Металлист", корпорация Пинчука "Интерпайп", Виктор Ющенко.

С 2014 года - советник мэра Киева Виталия Кличко, а потом и его заместитель. 

В команду Зеленского Резников попал, по данным "Страны", через своих близких знакомых -  премьера Алексея Гончарука и помощника президента Андрея Ермака. И по этой протекции поехал в Минск, где призвал переписать Минские соглашения, а также отметился и рядом других конфронтационных заявлений. 

Детальнее об Алексее Резникове - здесь.

Минэкономики - Роман Жуковский

Роман Жуковский

Роман Жуковский

Роман Жуковский по образованию экономист. Работал управляющим в филиалах разных банков, в 2005-2006 годах был главным специалистом департамента Министерства экономики Украины. Был руководителем главной службы социально-экономического развития Секретариата президента Украины при Викторе Ющенко. 

При Викторе Януковиче, в 2010-2011 годах, был руководителем главного управления социально-экономической политики Администрации президента. В 2011-2012 - руководил главным управлением по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ Администрации президента.

Его мать Валентина Жуковская одно время возглавляла банк "Надра".

Минфин - Игорь Уманский

Игорь Уманский. Фото: Укринформ

Игорь Уманский по образованию экономист. Работает чиновником с 1998 года. Работал в Нацагентстве по вопросам развития и европейской интеграции, в Минфине, Нацбанке, начиная от Леонида Кучмы до Петра Порошенко.

Был и. о. министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко. Находился в совете американской компании Gase Energy, Ltd, которую подозревали в отмывании денег в Украине. Власти США расследуют участие этой компании в коррупционных схемах.

В 2014-2015 годах был заместителем министра финансов (министром тогда была Яресько). Ушел, громко хлопнув дверью, заявив о несогласии с политикой своей начальницы.

Уманского называют "человеком Кононенко" - соратника Петра Порошенко. Об этом в свое время говорил Александр Дубинский (ныне нардеп). Экс-министр финансов Александр Данилюк, заявлял, что Игорь Кононенко навязывал ему Игоря Уманского в заместители.

Правда, в марте 2019 года он ушел из числа советников президента Петра Порошенко, заявив, что тот его советы игнорирует.

Учитывая, что нынешний министр финансов Маркарова - это человек Яресько, а Уманский с Яресько прощался тяжело, можно предположить, что новый министр проведет определенную ревизию курса Минфина. 

Министр Кабмина - Олег Немчинов

Олег Немчинов

Уроженец Львова и сын героя Советского Союза Ивана Немчинова. Был депутатом Львовского облсовета от "Украинской народной партии". 

Офицер Госпогранслужбы и участник АТО. Там был начальником Военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

В 2017 году стал госсекретарем министерства молодежи и спорта Украины. В декабре 2019 года выведен из штата в связи со слиянием этого ведомства с Минкультом. 

Минветеранов - Сергей Бессараб

Сергей Бессараб

Кадровый военный 1955 года рождения. Закончил военную академию имени Фрунзе в Москве. 

С мая 2012 года – первый зам командующего Сухопутных сил. То есть это было время президентства Януковича. 

Поэтому в 2014 году Бессараб попал под люстрацию. Однако уже через год был на командных должностях. В 2015-2016 годах он был командующим силами АТО. 

Среди его приказов – запрет на вывоз оружия из зоны боевых действий.  А также якобы запрет на открытие ответного огня (в этом генерала обвиняли волонтеры). 

С 2017 года и по сей день – замначальника Генштаба ВСУ. 

Ровно год назад, выступая в Раде, он заявил:

"Мы сорвали планы Кремля по уничтожению Украины и дали достойный ответ врагу. Летом 2014 года было спланировано и проведено более 40 операций, в результате чего было освобождено 70% оккупированных российским агрессором территорий Луганской и Донецкой областей".

Судя по довольно тяжелым отношениям, которые у Бессараба складывались с волонтерами, нельзя исключать, что его приход может быть не очень хорошей новостью для разного рода активистов, которых сейчас пригрело Минветеранов. Вроде обвиняемого в убийстве Бузины Полищука

Минэнерго - Иван Плачков

Иван Плачков

О том, что его кандидатуру рассматривают на место Алексея Оржеля, рассказывают СМИ.

Плачков - энергетик со стажем, в отрасли прошел все этапы карьеры, основную часть которой составляла работа в "Киевэнерго".

После первого Майдана Плачков на год стал министром топлива и энергетики Украины. Был одним из тех, кто в команде Ющенко занимался газовыми отношениями с Россией, которые как раз в то время начали портиться.

Ранее он занимал такую же должность в правительстве Ющенко, когда тот был премьером у Леонида Кучмы.

В 2006-2007 годах возглавлял Одесскую обладминистрацию. С 2012 года Плачков занимал пост главы наблюдательного совета "Киевэенерго". Уже тогда эту компанию контролировал Ринат Ахметов.

С недавних пор Плачков от имени "Всеукраинской энергетической ассамблеи" призывает остановить импорт электроэнергии из России. На чем, кстати, настаивают и у Ахметова: энергия его компаний дороже российской.

Генпрокурор - Сергей Ионушас

Депутат от "Слуги народа". Профессинальный юрист. Родился в Санкт-Петербурге, учился в Харьковской юракадемии. 

Совладелец и руководитель юридической фирмы "Гелон".

Был доверенным лицом Зеленского на выборах президента и его куратором направления правосудия. И это неудивительно - Ионушас был юристом "Квартала" и сотрудничал с "1+1" Игоря Коломойского, а также с Савиком Шустером и вице-президентом Евроньюс по региональному развитию Валидом Арфушем. 

Еще осенью нардепа сватали на должность первого зама Руслана Рябошапки, но тогда не срослось. 

Если завтра депутаты проголосуют за снятие генпрокурора, то Ионушас с большой долей вероятности займет этот пост.

В отличие от Рябошапки, которого в комнду Зеленского привел Андрей Богдан, Ионушас - человек конкретно Зеленского. Также как и глава ГБР Венедиктова. И если он станет генпрокурором, то связка ГБР-ГПУ сможет работать более эффективно, чем сегодня, когда между ведомствами идет война.

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