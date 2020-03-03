На сессии Одесского облсовета по инициативе губернатора Максима Куцего был снят с повестки дня вопрос об установке памятника погибшим 2 мая 2014 года. Губернатор объяснил свое требование "необходимостью объединять страну".

Об этом чиновник написал в своем Facebook.

"Голосование по установлению памятника на площади Куликово поле снят с повестки дня! Руководство областного совета поддержало мою инициативу о снятии этого пункта в повестке дня на сессии областного совета. Я поддерживаю желание обратиться в правоохранительные органы для расследования событий. Но прошу не раскалывать общество и не делать политические шоу", - написал Куцый.

Он добавил, что "сейчас объединение всей страны является нашей национальной идеей". Правда, не уточнил, каким образом памятник погибшим украинским гражданам мешает этой идее.

Не понял посыла губернатора и народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", экс-губернатор Одесской области Николай Скорик.

"Господин председатель Одесской областной государственной администрации! Если Вы действительно искренне считаете, что чествование всех - я подчеркиваю, всех! - погибших в событиях 2 мая, раскалывает страну, мне очень жаль. Я с уважением относился к Вашей молодости и некоторым ошибкам. Но такие высказывания для государственного служащего Вашего ранга недопустимы", - написал Скорик.

К пятилетию трагедии 2 мая в Одессе "Страна" публиковала статью с обобщением всей известной информации по данному вопросу.