Заседание Одесского ОГА. Фото: Facebook/ maksymkutsyi

На сессии Одесского облсовета по инициативе губернатора Максима Куцего был снят с повестки дня вопрос об установке памятника погибшим 2 мая 2014 года. Губернатор объяснил свое требование "необходимостью объединять страну". 

Об этом чиновник написал в своем Facebook.

"Голосование по установлению памятника на площади Куликово поле снят с повестки дня! Руководство областного совета поддержало мою инициативу о снятии этого пункта в повестке дня на сессии областного совета. Я поддерживаю желание обратиться в правоохранительные органы для расследования событий. Но прошу не раскалывать общество и не делать политические шоу", - написал Куцый.

Он добавил, что "сейчас объединение всей страны является нашей национальной идеей". Правда, не уточнил, каким образом памятник погибшим украинским гражданам мешает этой идее.

Скриншот из Facebook Максима Куцего

 

Не понял посыла губернатора и народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", экс-губернатор Одесской области Николай Скорик. 

"Господин председатель Одесской областной государственной администрации! Если Вы действительно искренне считаете, что чествование всех - я подчеркиваю, всех! - погибших в событиях 2 мая, раскалывает страну, мне очень жаль. Я с уважением относился к Вашей молодости и некоторым ошибкам. Но такие высказывания для государственного служащего Вашего ранга недопустимы", - написал Скорик.

Скриншот из Facebook Николая Скорика 

К пятилетию трагедии 2 мая в Одессе "Страна" публиковала статью с обобщением всей известной информации по данному вопросу.

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