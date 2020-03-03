Премьер-министр Алексей Гончарук обратился в окружной суд и просит запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути. По крайней мере об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Спикер Верховной Рады Дмирий Разумков на вечернем заседании фракции сообщил, что заявление Алексея Гончарука об отставке поступило еще в 9 утра.

Напомним, что "Страна" следит за заседанием "Сдуги народа", на котором обсуждают кадровые перестановки - отставки в Кабмине, а также НАБУ и Офисе генпрокурора - в своем онлайне.

Мы уже писали, что президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции предложил "Слугам народа" вице-премьера Дениса Шмыгаля новым премьер-министром страны.