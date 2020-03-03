В Черновцах местные жители собрались по подъездом заболевшего горожанина и требуют изолировать его жену в больнице.

Об этом сообщает издание Чернівецький промінь.

"Возле подъезда, в котором проживает мужчина, у которого обнаружили сегодня коронавирус собрались люди. Черновчане кричат и бунтуют. Также люди перекрыли дорогу. Причиной называют тот факт, что супруга больного на коронавирус еще дома", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что жена находится в квартире в самоизоляции, температуры нет и других признаков коронавируса тоже, но у нее будут брать мазки и отправлять на исследование .Об этом сообщили на брифинге в Черновицкой ОГА.

Видео: youtube.com

Напомним, что появились фото из больницы в Черновцах, где лежит заболевший коронавирусом.

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