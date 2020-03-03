Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом он заявил во время заседания фракции "Слуга народа", на котором присутствует президент Владимир Зеленский.

Сегодня вечером в Верховной Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", где обсуждают завтрашний день. На среду намечено внеочередное заседание Рады. Также один из вопросов повестки - кадровые перестановки. Речь идет об отставках в Кабмине, а также НАБУ и Офисе генпрокурора.

Владимир Зеленский уже предложил "Слугам народа" вице-премьера Дениса Шмыгаля новым премьер-министром страны.

Главной интригой было, уберут ли премьер-министра Алексея Гончарука, главу НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку. При этом уволить Гончарука без его заявления, оформленного должным образом, нельзя. И вот теперь Дмитрий Разумков сообщил, что заявление есть.