Авакова оставить, Дубилета убрать, Милованова отправить на село. Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" предложил обновить Кабмин
На заседании фракции "Слуги народа", куда прибыл Владимир Зеленский, президент внес предложение заменить некоторых министров. Присутствующие на собрании народные депутаты сообщили "Стране" о некоторых кандидатурах.
Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".
Глава государства озвучил следующие возможные ротации в ведомствах:
- назначить Романа Жуковского на пост министра экономики вместо Тимофея Милованова;
- перевести Милованова на должность министра сельского хозяйства;
- назначить Игоря Уманского на должность министра финансов;
- назначить Олега Немчинова министром Кабмина вместо Дмитрия Дубилета;
- назначить Игоря Корыстылева министром промышленного развития и оборонного комплекса;
- поменять главу МОЗ. Вместо Скалецкой предложен Илья Емец, который был министром здравоохранения в правительстве Азарова, но занимал эту должность меньше года, а потому под люстрацию не подпадает;
- назначить в Минсоц Марину Лазебную, в Минспорта - Вадима Куцай, в Минобороны - Андрея Тарана.
Арсена Авакова Зеленский предложил оставить главой МВД. Также на своих постах останутся глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и Минюста Денис Малюська.
Что касается Минобразования и Минкульту, то по ним "ведутся консультации".
Ранее "Страна" сообщала, что на фракции президент предложил "слугам народа" кандидатуру вице-премьера Дениса Шмыгаля в качестве замены Алексею Гончаруку.
Мы также цитировали слова спикера Рады Дмитрия Разумкова о том, что Гончарук написал заявление об отставке.