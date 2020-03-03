На заседании фракции "Слуги народа", куда прибыл Владимир Зеленский, президент внес предложение заменить некоторых министров. Присутствующие на собрании народные депутаты сообщили "Стране" о некоторых кандидатурах.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Глава государства озвучил следующие возможные ротации в ведомствах:

назначить Романа Жуковского на пост министра экономики вместо Тимофея Милованова;

перевести Милованова на должность министра сельского хозяйства;

назначить Игоря Уманского на должность министра финансов;

назначить Олега Немчинова министром Кабмина вместо Дмитрия Дубилета;

назначить Игоря Корыстылева министром промышленного развития и оборонного комплекса;

поменять главу МОЗ. Вместо Скалецкой предложен Илья Емец, который был министром здравоохранения в правительстве Азарова, но занимал эту должность меньше года, а потому под люстрацию не подпадает;

назначить в Минсоц Марину Лазебную, в Минспорта - Вадима Куцай, в Минобороны - Андрея Тарана.

Арсена Авакова Зеленский предложил оставить главой МВД. Также на своих постах останутся глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и Минюста Денис Малюська.

Что касается Минобразования и Минкульту, то по ним "ведутся консультации".

Ранее "Страна" сообщала, что на фракции президент предложил "слугам народа" кандидатуру вице-премьера Дениса Шмыгаля в качестве замены Алексею Гончаруку.

Мы также цитировали слова спикера Рады Дмитрия Разумкова о том, что Гончарук написал заявление об отставке.