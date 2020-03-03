Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуги народа" с кортежем из 4 авто. В повестке два пункта - перегрузка Кабмина и отчёт правоохранительных органов.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны. также канал выложил видео прибытия президента

"Попросил депутатов быстро провести встречу. Потому что ещё продолжаются консультации по министрам. В повестке два пункта - перегрузка Кабмина и отчёт правоохранительных органов. Начали со второго", - сказано в сообщении.

Напомним, что проходит заседание фракции "Слуга народа". Зеленский предложил Шмыгаля на пост премьера. Основной вопрос - уберут ли премьер-министра Алексея Гончарука, главу НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапку. Двое последних, как сообщалось, придут сегодня на заседание фракции.

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