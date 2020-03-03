В настоящее время власти Турции гонят в сторону греческой границы около 130 тысяч беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы.

Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости" со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"При этом две трети из них (беженцев - Ред.) не являются сирийскими гражданами - это афганцы, иракцы, граждане африканских стран", - говорится в сообщении.

Напомним, что после обострения под сирийским Идлибом и открытия Турцией пограничных переходов, более 100 тысяч 500 мигрантов покинули турецкие границы c Европой через Эдирне с пятницы.

Также мы сообщали, что руководство Греции обвинило турецкие власти в том, что они используют нелегальных мигрантов из Сирии для укрепления своей геополитической позиции.