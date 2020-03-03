Таможенник, осматривавший автомобиль украинца, который заболел коронавирусом, не имеет симптомов недуга. Он находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщает Facebook "Новая таможня".

Инспектор пункта пропуска "Порубное", проводивший осмотр автомобиля с заболевшим, работал в перчатках и маске. Несмотря на отсутствие признаков болезни, для минимизации возможных рисков он находится в самоизоляции под наблюдением врачей. Изоляция продлится две недели.

По сообщению пресс-службы Черновицкого отряда, "смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом, тоже находится под наблюдением медиков".

Таможенники осматривали автомобиль супругов из Черновцов, вернувшихся в Украину из поездки в Италию, 26 февраля. У одного из них, мужчины, обнаружили коронавирус.

"Страна" анализировала, готова ли Украина к эпидемии коронавируса.