Таможенника, осматривавшего автомобиль больного коронавирусом украинца, изолировали на две недели
Таможенник, осматривавший автомобиль украинца, который заболел коронавирусом, не имеет симптомов недуга. Он находится под наблюдением врачей.
Об этом сообщает Facebook "Новая таможня".
Инспектор пункта пропуска "Порубное", проводивший осмотр автомобиля с заболевшим, работал в перчатках и маске. Несмотря на отсутствие признаков болезни, для минимизации возможных рисков он находится в самоизоляции под наблюдением врачей. Изоляция продлится две недели.
По сообщению пресс-службы Черновицкого отряда, "смена пограничников, которые могли контактировать с больным коронавирусом, тоже находится под наблюдением медиков".
Таможенники осматривали автомобиль супругов из Черновцов, вернувшихся в Украину из поездки в Италию, 26 февраля. У одного из них, мужчины, обнаружили коронавирус.
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