Во Всемирной организации здравоохранения назвали уточненные данные о смертности от нового коронавируса. Она составляет 3,4%. При этом смертность от сезонного гриппа обычно не превышает 1%.

Как сообщает РИА Новости, такие данные привел на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"По всему миру скончались порядка 3,4% от всех сообщенных случаев COVID-19. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% зараженных", - сказал руководитель ВОЗ.

Доктор Тедрос отметил, что коронавирус нельзя сравнивать с атипичной пневмонией, ближневосточным респираторным вирусом и даже гриппом.

"Это уникальный вирус со своими особыми характеристиками. И COVID-19, и грипп приводят к заболеванию дыхательной системы и распространяются одинаково - через частички жидкости из носа или рта заболевшего. Однако между ними есть важная разница", - сказал Гебрейесус.

Далее он пояснил, что COVID-19 не распространяется так же масштабно, как и грипп. При гриппе опасность представляют носители вируса, которые еще не заболели. С коронавирусом ситуация иная. Кроме того, лишь 1% заболевших COVID-19 не имеют симптомов, либо признаки недуга проявляются в течение 2 дней.

В ВОЗ добавили, что у людей пока не выработался иммунитет к новому коронавирусу, поэтому он чаще переходит в серьезные формы, в отличие от гриппа.

"Эти различия означают, что мы не можем лечить COVID-19 таким же точно способом, как и грипп", - сказал Гебрейесус.



По оценкам ВОЗ, для противодействия распространению COVID-19 в мире ежемесячно требуется 89 миллионов защитных масок, 76 миллионов пар перчаток и 1,6 миллиона пар очков.

Напомним, сегодня коронавирус выявлен уже в Украине. "Страна" рассказывала, как не заболеть и какие симптомы характерны для этого заболевания.

Мы также писали, что в Киеве из-за угрозы распространения вируса собираются дезинфицировать весь транспорт.